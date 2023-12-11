إيران: تم التوصل إلى توافقات جيدة ومشجعة مع قطر في مجال التجارة والبنى التحتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 11 – 12 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان اليوم الاثنين أن بلاده توصلت إلى توافقات "جيدة ومشجعة" مع قطر في مجال التجارة والبنى التحتية.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء في ختام الإجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في طهران.
وقال محرابيان إنه "تم خلال هذا الاجتماع التوصل إلى توافقات جيدة ومشجعة في مجال التجارة والثقافة والبنى التحتية" معربا عن أمله بتنفيذ هذه التوافقات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن القرارات تضمنت تطوير التعاون التجاري والتعاون في مجال الربط الكهربائي وتطوير الطاقة المتجددة وخدمات الموانئ والنقل البحري والتعاون السياحي والجامعي والصناعات اليدوية.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني "نأمل أن يفتح هذا الإجتماع صفحة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
وأضاف الشيخ محمد بن حمد أن "التحديات التي نواجهها اليوم بحاجة إلى التعاون المشترك للتغلب عليها" معربا عن أمله بأن يتخذ القطاع الخاص في كلا البلدين المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات الثنائية.
وتوجه الى الشركات الإيرانية بالدعوة للتعرف على الفرص الاستثمارية في قطر قائلا "نطمح بمزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين".
وأشار الوزير القطري إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال التجارة والصناعة والماء ومياه الصرف الصحي والصناعات اليدوية والجمارك والصحة والنقل البحري والإتصالات والزراعة والمناطق الحرة. (النهاية)
م و / ر ج
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