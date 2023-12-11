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إيران: تم التوصل إلى توافقات جيدة ومشجعة مع قطر في مجال التجارة والبنى التحتية

12/11/2023 11:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 11 – 12 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان اليوم الاثنين أن بلاده توصلت إلى توافقات "جيدة ومشجعة" مع قطر في مجال التجارة والبنى التحتية.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء في ختام الإجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في طهران.
وقال محرابيان إنه "تم خلال هذا الاجتماع التوصل إلى توافقات جيدة ومشجعة في مجال التجارة والثقافة والبنى التحتية" معربا عن أمله بتنفيذ هذه التوافقات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن القرارات تضمنت تطوير التعاون التجاري والتعاون في مجال الربط الكهربائي وتطوير الطاقة المتجددة وخدمات الموانئ والنقل البحري والتعاون السياحي والجامعي والصناعات اليدوية.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني "نأمل أن يفتح هذا الإجتماع صفحة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
وأضاف الشيخ محمد بن حمد أن "التحديات التي نواجهها اليوم بحاجة إلى التعاون المشترك للتغلب عليها" معربا عن أمله بأن يتخذ القطاع الخاص في كلا البلدين المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات الثنائية.
وتوجه الى الشركات الإيرانية بالدعوة للتعرف على الفرص الاستثمارية في قطر قائلا "نطمح بمزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين".
وأشار الوزير القطري إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال التجارة والصناعة والماء ومياه الصرف الصحي والصناعات اليدوية والجمارك والصحة والنقل البحري والإتصالات والزراعة والمناطق الحرة. (النهاية)

م و / ر ج



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