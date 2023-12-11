Tuesday, 12 December 2023 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الرياضة السعودي يؤكد التزام المملكة بتقديم تجربة استثنائية في كأس العالم للأندية

12/11/2023 11:33:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 12 (كونا) -- أكد وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الامير عبدالعزيز بن تركي اليوم الاثنين التزام المملكة الكبير بتقديم تجربة استثنائية مميزة لعشاق كرة القدم وذلك باستضافتها كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة.
وقال الأمير عبدالعزيز في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) إن استضافة المملكة للبطولة لأول مرة على أرضها يعد انعكاسا للنقلة النوعية التي تشهدها السعودية ووصولها إلى مراتب عالمية من الريادة الرياضية في استضافتها لمختلف المناسبات والاحداث.
وأضاف ان دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جعل المملكة وجهة عالمية مفضلة للرياضيين وأرضا لتنظيم أكبر المحافل في مختلف الألعاب معربا عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة والجماهير الرياضية التي ستتواجد من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ثقته بأن يضع هذا الحدث الكروي المنتظر بصمة عالقة في أذهان كل الجماهير الرياضية التي ستحضر منافساتها القوية والمثيرة معربا عن سعادته باحتضان المملكة للنسخة ال20 من البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتنطلق كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها ال20 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء وذلك بمشاركة ناديين عربيين هما الاتحاد السعودي والاهلي المصري وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.
وتشارك في البطولة ايضا أندية مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - امريكا الجنوبية) وكلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف "أمريكا الشمالية").
كما يشارك ناديا أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال اسيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).
ويفتتح فريق الاتحاد السعودي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي المنافسات غدا على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".(النهاية) ف ن / ر ج

MENAFN11122023000071011013ID1107575377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث