وزير الرياضة السعودي يؤكد التزام المملكة بتقديم تجربة استثنائية في كأس العالم للأندية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 12 (كونا) -- أكد وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الامير عبدالعزيز بن تركي اليوم الاثنين التزام المملكة الكبير بتقديم تجربة استثنائية مميزة لعشاق كرة القدم وذلك باستضافتها كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة.
وقال الأمير عبدالعزيز في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) إن استضافة المملكة للبطولة لأول مرة على أرضها يعد انعكاسا للنقلة النوعية التي تشهدها السعودية ووصولها إلى مراتب عالمية من الريادة الرياضية في استضافتها لمختلف المناسبات والاحداث.
وأضاف ان دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جعل المملكة وجهة عالمية مفضلة للرياضيين وأرضا لتنظيم أكبر المحافل في مختلف الألعاب معربا عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة والجماهير الرياضية التي ستتواجد من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ثقته بأن يضع هذا الحدث الكروي المنتظر بصمة عالقة في أذهان كل الجماهير الرياضية التي ستحضر منافساتها القوية والمثيرة معربا عن سعادته باحتضان المملكة للنسخة ال20 من البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتنطلق كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها ال20 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء وذلك بمشاركة ناديين عربيين هما الاتحاد السعودي والاهلي المصري وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.
وتشارك في البطولة ايضا أندية مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - امريكا الجنوبية) وكلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف "أمريكا الشمالية").
كما يشارك ناديا أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال اسيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).
ويفتتح فريق الاتحاد السعودي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي المنافسات غدا على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".(النهاية) ف ن / ر ج
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