إيطاليا تفتتح مصنعا لسيارات (فيات) في الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 12 (كونا) -- أعرب نائب الوزير الإيطالي للمؤسسات و(صنع في إيطاليا) فالنتينو فالنتيني اليوم الاثنين عن استعداد بلاده لدعم كل المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات مع الجزائر.
وجاء كلام فالنتيني في مراسم تدشين مصنع سيارات لعلامة (فيات) الإيطالية بمدينة وهران غربي الجزائر حيث قال إنه مسرور بتواجد الشركات الايطالية بالجزائر وإن بلاده ستعمل على دعم مثل هذه المبادرات سواء في مجال صناعة السيارات أو أي مجال آخر.
وذكر المسؤول الايطالي الذي رافقه الوزير الجزائري للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أن "إيطاليا شرعت في تجسيد مخطط لتطوير علاقات التعاون مع إفريقيا يسمى (مخطط ماتيي) انطلاقا من الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا".
من جهته أكد الوزير عون أن "تصنيع السيارات في الجزائر يعد أمرا ضروريا لدعم مختلف القطاعات وإنعاش الاقتصاد الوطني وأن جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات من أهم أولويات القطاع باعتباره أمرا ضروريا لدعم مختلف القطاعات وإنعاش الاقتصاد الوطني".
وأضاف عون أنه "سيتم إبرام عدة عقود شراكة من أجل اكتساب الخبرة في هذا المجال وتكوين اليد العاملة المؤهلة والعمل على تكامل إنتاج الأجزاء والمكونات لتحقيق معدل تكامل كبير من أجل تسويق سيارة (صنع في الجزائر)" لافتا إلى أنه "من الآن فصاعدا أي مشروع تجميع للأجزاء والمكونات دون قيمة مضافة هو أمر غير مقبول".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن "إطلاق هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى مماثلة تلبي معايير التكامل والقيمة المضافة في مستقبل مستدام" موضحا أن "هذا المشروع يندرج في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في مختلف القطاعات وفي قطاع الصناعة الميكانيكية لاسيما بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيطاليا بدعوة من نظيره سيرجيو ماتاريلا بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتاريخ بين البلدين".
ودشنت مجموعة (ستيلانتيس) صاحبة علامة (فيات) اليوم أول مصنع لها بإفريقيا حيث كشفت عن أن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع تقدر بنحو 60 ألف سيارة سنويا في المرحلة الأولى على ان تصل إلى 90 ألف مركبة سنويا في مرحلة ثانية ليتم بعدها إعداد استراتيجية من أجل التصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط. (النهاية)
م ر / ر ج
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