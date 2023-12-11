Tuesday, 12 December 2023 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا تفتتح مصنعا لسيارات (فيات) في الجزائر

12/11/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 12 (كونا) -- أعرب نائب الوزير الإيطالي للمؤسسات و(صنع في إيطاليا) فالنتينو فالنتيني اليوم الاثنين عن استعداد بلاده لدعم كل المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات مع الجزائر.
وجاء كلام فالنتيني في مراسم تدشين مصنع سيارات لعلامة (فيات) الإيطالية بمدينة وهران غربي الجزائر حيث قال إنه مسرور بتواجد الشركات الايطالية بالجزائر وإن بلاده ستعمل على دعم مثل هذه المبادرات سواء في مجال صناعة السيارات أو أي مجال آخر.
وذكر المسؤول الايطالي الذي رافقه الوزير الجزائري للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أن "إيطاليا شرعت في تجسيد مخطط لتطوير علاقات التعاون مع إفريقيا يسمى (مخطط ماتيي) انطلاقا من الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا".
من جهته أكد الوزير عون أن "تصنيع السيارات في الجزائر يعد أمرا ضروريا لدعم مختلف القطاعات وإنعاش الاقتصاد الوطني وأن جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات من أهم أولويات القطاع باعتباره أمرا ضروريا لدعم مختلف القطاعات وإنعاش الاقتصاد الوطني".
وأضاف عون أنه "سيتم إبرام عدة عقود شراكة من أجل اكتساب الخبرة في هذا المجال وتكوين اليد العاملة المؤهلة والعمل على تكامل إنتاج الأجزاء والمكونات لتحقيق معدل تكامل كبير من أجل تسويق سيارة (صنع في الجزائر)" لافتا إلى أنه "من الآن فصاعدا أي مشروع تجميع للأجزاء والمكونات دون قيمة مضافة هو أمر غير مقبول".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن "إطلاق هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى مماثلة تلبي معايير التكامل والقيمة المضافة في مستقبل مستدام" موضحا أن "هذا المشروع يندرج في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في مختلف القطاعات وفي قطاع الصناعة الميكانيكية لاسيما بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيطاليا بدعوة من نظيره سيرجيو ماتاريلا بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتاريخ بين البلدين".
ودشنت مجموعة (ستيلانتيس) صاحبة علامة (فيات) اليوم أول مصنع لها بإفريقيا حيث كشفت عن أن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع تقدر بنحو 60 ألف سيارة سنويا في المرحلة الأولى على ان تصل إلى 90 ألف مركبة سنويا في مرحلة ثانية ليتم بعدها إعداد استراتيجية من أجل التصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN11122023000071011013ID1107575376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث