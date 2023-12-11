واشنطن تعرب عن القلق إزاء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض بجنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 12 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الإثنين عن القلق إزاء تقرير لصحيفة أمريكية بشأن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض منذ شهرين فوق قرية حدودية بجنوب لبنان.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين "لقد رأينا التقرير وبالتأكيد نشعر بالقلق إزاء ذلك لذلك سنطرح الأسئلة (على الإسرائيليين) لمحاولة معرفة المزيد حول الأمر".
واضاف كيربي "أعتقد أنه من المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فوائد عسكرية مشروعة ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر فإننا نتوقع تماما أنه سيتم استخدامه بما يتماشى مع تلك الأغراض المشروعة وبالتوافق مع قوانين النزاعات المسلحة".
وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) بأن الكيان الإسرائيلي المحتل استخدم ذخائر الفسفور الأبيض التي زودته بها الولايات المتحدة خلال قصف في 16 أكتوبر الماضي طال قرية الضهيرة بجنوب لبنان ما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل وهو ما نقلت عن جماعات حقوقية قولهم إنه أمر يجب التحقيق فيه على أنه "جريمة حرب".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن صحفيا يعمل لديها عثر على بقايا ثلاث قذائف مدفعية من عيار 155 ملم أطلقت على الضهيرة الواقعة بالقرب من حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أدى إلى حرق أربعة منازل على الأقل.
من جهته كرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ما ورد على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن التقرير إلا أنه نفى معرفته بتفاصيل الظروف المحيطة بتقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بشأن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفوسفور الأبيض بمنتصف أكتوبر الماضي في أماكن مكتظة بالمدنيين في قطاع غزة.
وقال ميلر "لا أعرف عن ذلك ولا أعرف ما إذا كان قد تم إجلاء الناس من تلك المناطق قبل استخدامها كما اني لا أعرف أيا من هذه (الأمور) فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا".
وكان لبنان قد أعلن في 31 أكتوبر الماضي عن تقديمه شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفوسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.
كما كانت منظمة العفو الدولية أكدت في 15 أكتوبر الماضي استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة مشيرة إلى أن مختبر أدلة الأزمات التابع لها جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لتلك القذائف على غزة.
وأتى تأكيد العفو الدولية متسقا مع شهادات الأطباء الذين عاينوا الشهداء والمصابين الوافدين إلى المستشفيات داخل القطاع في الفترة ذاتها والذين أكدوا أن نمط الحروق وشدتها تنطبق على تلك التي يسببها استخدام الفوسفور الأبيض.
وتنتج القذائف أسافين مشبعة بالفوسفور الأبيض الامر الذي يتسبب بدرجات حرارة عالية واسعة يمكن أن تلتصق محتوياته بالجلد ما قد يسبب حروقا مميتة وأضرارا في الجهاز التنفسي ويعتبر استخدامه بالقرب من المناطق المدنية محظورا بموجب القانون الإنساني الدولي. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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