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واشنطن تعرب عن القلق إزاء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض بجنوب لبنان

12/11/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 12 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الإثنين عن القلق إزاء تقرير لصحيفة أمريكية بشأن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض منذ شهرين فوق قرية حدودية بجنوب لبنان.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين "لقد رأينا التقرير وبالتأكيد نشعر بالقلق إزاء ذلك لذلك سنطرح الأسئلة (على الإسرائيليين) لمحاولة معرفة المزيد حول الأمر".
واضاف كيربي "أعتقد أنه من المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فوائد عسكرية مشروعة ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر فإننا نتوقع تماما أنه سيتم استخدامه بما يتماشى مع تلك الأغراض المشروعة وبالتوافق مع قوانين النزاعات المسلحة".
وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) بأن الكيان الإسرائيلي المحتل استخدم ذخائر الفسفور الأبيض التي زودته بها الولايات المتحدة خلال قصف في 16 أكتوبر الماضي طال قرية الضهيرة بجنوب لبنان ما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل وهو ما نقلت عن جماعات حقوقية قولهم إنه أمر يجب التحقيق فيه على أنه "جريمة حرب".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن صحفيا يعمل لديها عثر على بقايا ثلاث قذائف مدفعية من عيار 155 ملم أطلقت على الضهيرة الواقعة بالقرب من حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أدى إلى حرق أربعة منازل على الأقل.
من جهته كرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ما ورد على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن التقرير إلا أنه نفى معرفته بتفاصيل الظروف المحيطة بتقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بشأن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفوسفور الأبيض بمنتصف أكتوبر الماضي في أماكن مكتظة بالمدنيين في قطاع غزة.
وقال ميلر "لا أعرف عن ذلك ولا أعرف ما إذا كان قد تم إجلاء الناس من تلك المناطق قبل استخدامها كما اني لا أعرف أيا من هذه (الأمور) فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا".
وكان لبنان قد أعلن في 31 أكتوبر الماضي عن تقديمه شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفوسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.
كما كانت منظمة العفو الدولية أكدت في 15 أكتوبر الماضي استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة مشيرة إلى أن مختبر أدلة الأزمات التابع لها جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لتلك القذائف على غزة.
وأتى تأكيد العفو الدولية متسقا مع شهادات الأطباء الذين عاينوا الشهداء والمصابين الوافدين إلى المستشفيات داخل القطاع في الفترة ذاتها والذين أكدوا أن نمط الحروق وشدتها تنطبق على تلك التي يسببها استخدام الفوسفور الأبيض.
وتنتج القذائف أسافين مشبعة بالفوسفور الأبيض الامر الذي يتسبب بدرجات حرارة عالية واسعة يمكن أن تلتصق محتوياته بالجلد ما قد يسبب حروقا مميتة وأضرارا في الجهاز التنفسي ويعتبر استخدامه بالقرب من المناطق المدنية محظورا بموجب القانون الإنساني الدولي. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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