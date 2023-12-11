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النيجر: رئيس المجلس العسكري يستنكر عقوبات (إيكواس) ويتهمها بخدمة مصالح أجنبية

12/11/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 12 (كونا) -- استنكر رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني اليوم الإثنين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على بلاده واتهمها بخدمة مصالح أجنبية.
وجاء رد فعل رئيس المجلس العسكري في النيجر في تصريحات إعلامية أدلى بها للتلفزيون الرسمي تناول فيها العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
واعرب الجنرال تشياني عن أسفه للعقوبات التي فرضتها مجموعة (إيكواس) على النيجر مشيرا إلى أن "المنظمة أصبحت أداة بيد دول معروفة تملي عليها القرارات" مؤكدا أنه "لا تراجع عن المسار الجديد الذي رسمته النيجر".
وقال إن "المسار الجديد الذي تم وضعه سيقود إلى الاستجابة لآمال الشعب النيجري" موضحا أن "الشراكة الجديدة التي تم وضعها حيز التنفيذ مع الشركاء سوف تحقق التوازن مع أو بدون رفع العقوبات".
واتهم المسؤول العسكري بطريقة مباشرة فرنسا "باستغلال ضعف النيجر لتوقيع اتفاقيات غير مفيدة للشعب" وقال "لقد تم تكميم الأفواه بما فيه الكفاية ومن السهل رؤية مدى الحرمان الذي وقع الشعب ضحية له من خلال الاتفاقيات التي تم إلغاؤها".
وبالنسبة للجنرال تشياني فإن "المجلس سيستمر في اتخاذ إجراءات خلال الأيام والأشهر المقبلة والتي من شأنها أن تؤكد بشكل أكبر سيادة البلاد والازدهار المتجدد".
وكانت مجموعة (إيكواس) أعلنت أمس الأحد عن تشكيل لجنة من زعماء دول توغو وسيراليون وبنين بغرض التواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على خريطة طريق انتقالية قصيرة.
يذكر أن الرئاسة في النيجر أكدت في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وترؤس المجلس العسكري الانتقالي.
وردا على هذا التطور فرضت (إيكواس) التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية عقوبات اقتصادية على النيجر كما لوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم الى السلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة بغرض دفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات. (النهاية)

م ر / ر ج



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