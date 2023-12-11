النيجر: رئيس المجلس العسكري يستنكر عقوبات (إيكواس) ويتهمها بخدمة مصالح أجنبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 12 (كونا) -- استنكر رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني اليوم الإثنين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على بلاده واتهمها بخدمة مصالح أجنبية.
وجاء رد فعل رئيس المجلس العسكري في النيجر في تصريحات إعلامية أدلى بها للتلفزيون الرسمي تناول فيها العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
واعرب الجنرال تشياني عن أسفه للعقوبات التي فرضتها مجموعة (إيكواس) على النيجر مشيرا إلى أن "المنظمة أصبحت أداة بيد دول معروفة تملي عليها القرارات" مؤكدا أنه "لا تراجع عن المسار الجديد الذي رسمته النيجر".
وقال إن "المسار الجديد الذي تم وضعه سيقود إلى الاستجابة لآمال الشعب النيجري" موضحا أن "الشراكة الجديدة التي تم وضعها حيز التنفيذ مع الشركاء سوف تحقق التوازن مع أو بدون رفع العقوبات".
واتهم المسؤول العسكري بطريقة مباشرة فرنسا "باستغلال ضعف النيجر لتوقيع اتفاقيات غير مفيدة للشعب" وقال "لقد تم تكميم الأفواه بما فيه الكفاية ومن السهل رؤية مدى الحرمان الذي وقع الشعب ضحية له من خلال الاتفاقيات التي تم إلغاؤها".
وبالنسبة للجنرال تشياني فإن "المجلس سيستمر في اتخاذ إجراءات خلال الأيام والأشهر المقبلة والتي من شأنها أن تؤكد بشكل أكبر سيادة البلاد والازدهار المتجدد".
وكانت مجموعة (إيكواس) أعلنت أمس الأحد عن تشكيل لجنة من زعماء دول توغو وسيراليون وبنين بغرض التواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على خريطة طريق انتقالية قصيرة.
يذكر أن الرئاسة في النيجر أكدت في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وترؤس المجلس العسكري الانتقالي.
وردا على هذا التطور فرضت (إيكواس) التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية عقوبات اقتصادية على النيجر كما لوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم الى السلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة بغرض دفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات. (النهاية)
م ر / ر ج
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