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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

12/11/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك يؤكد تمسك الكويت بموقفها الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في مسودة الاتفاق النهائي لمؤتمر (كوب 28) في دبي.
الكويت – وزارة الصحة تعلن نجاح برنامج توفير الأعضاء من الوفيات على مدار 24 عاما بإنقاذ 1338 مريضا يعانون من الأمراض المزمنة وذلك عبر توفير أعضاء وأنسجة من 407 متوفين دماغيا في دولة الكويت حتى الآن.
القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قاربت 45 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت.
نيودلهي - المحكمة العليا في الهند تصادق على قرار الحكومة المركزية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير) من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي أعطت ولاية (جامو وكشمير) حكما ذاتيا محدودا ووضعا خاصا عام 2019.
إسلام آباد - باكستان ترفض الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند بالمصادقة على قرار الحكومة المركزية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير).
الرباط - المنتخب المغربي لكرة القدم يتوج بجائزة أفضل منتخب إفريقي لسنة 2023 ونادي الأهلي المصري يحظى بجائزة أفضل ناد في القارة وذلك في الحفل السنوي المنظم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الكونفدرالية للعبة. (النهاية) ر ج

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