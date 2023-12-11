موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك يؤكد تمسك الكويت بموقفها الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في مسودة الاتفاق النهائي لمؤتمر (كوب 28) في دبي.
الكويت – وزارة الصحة تعلن نجاح برنامج توفير الأعضاء من الوفيات على مدار 24 عاما بإنقاذ 1338 مريضا يعانون من الأمراض المزمنة وذلك عبر توفير أعضاء وأنسجة من 407 متوفين دماغيا في دولة الكويت حتى الآن.
القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قاربت 45 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت.
نيودلهي - المحكمة العليا في الهند تصادق على قرار الحكومة المركزية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير) من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي أعطت ولاية (جامو وكشمير) حكما ذاتيا محدودا ووضعا خاصا عام 2019.
إسلام آباد - باكستان ترفض الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند بالمصادقة على قرار الحكومة المركزية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير).
الرباط - المنتخب المغربي لكرة القدم يتوج بجائزة أفضل منتخب إفريقي لسنة 2023 ونادي الأهلي المصري يحظى بجائزة أفضل ناد في القارة وذلك في الحفل السنوي المنظم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الكونفدرالية للعبة. (النهاية) ر ج
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