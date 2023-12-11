صحفيون عرب يشاركون بندوة في موسكو عن الأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 12 كانون الأول(بترا)- مجدي التل- أكد متخصصون في قضايا الأمن الغذائي والاقتصاد الدولي والزراعة أهمية التعاون في مجال الأمن الغذائي ومكافحة قضايا نقص الغذاء في العالم.

وبين هؤلاء في ندوة استضافتها وكالة (ايما) للاتصال الإعلامي في موسكو امس الاثنين، أهمية التعاون بين روسيا ودول آسيا وأفريقيا والدول العربية والفقيرة، منوهين بالتعاون بين روسيا ومصر والسعودية والإمارات والمغرب في موضوعات زيادة الإنتاج، ومشروعات تحقق الأمن الغذائي، وتطوير آليات وتقنيات الإنتاج في المحاصيل الزراعية، ولاسيما الحبوب.

وتحدثت عميدة كلية الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في جامعة البحوث الوطنية بموسكو الدكتورة اناستازيا ليخاتشيفا، عن أهمية الأمن الغذائي وضرورة التعاون الدولي في هذا المجال، مستعرضة ما تتمتع به روسيا من إمكانيات تسهم في توفير الأمن الغذائي.

ولفتت إلى الخطط التي نجحت روسيا في تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة الروسية رغم العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها من دول غربية، مشيرة إلى دعوة روسيا لتعزيز التعاون الدولي في موضوعات الأمن الغذائي، ولا سيما أن روسيا التي تعد منتجا زراعيا كبيرا لديها الإمكانيات لتزويد العالم بمنتجاتها خصوصا الحبوب.

وتحدثت عن دور منظمة بريكس واتفاقية (بريكس بلس)، ومساهمتها في السعي لمواجهة تحديات نقص الغذاء العالمي ومحاربة الفقر الغذائي، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

بدوره لفت نائب رئيس الوكالة الروسية الاتحادية لشؤون رابطة الدول المستقلة والتعاون الدولي الإنساني بوغومولوف كيريل سيرغيفتش، إلى أن روسيا تقدم رؤية اقتصادية لتحقيق الاستقرار الغذائي حول العالم، منوها بأن لدى روسيا الكثير لتقديمه في قطاعي الزراعة والتكنولوجيا الزراعية.

وأكد استعداد روسيا للتعاون مع العديد من البلدان، ولاسيما دول آسيا وأفريقيا لمناقشة مختلف سبل وآليات التعاون في مجال مكافحة نقص الغذاء العالمي وتحقيق الأمن الغذائي خصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا والبنى التحتية.

وبين مدير دائرة التخطيط الصناعي والتطوير التقني في وزارة الصناعة والتجارة الروسية "زابن سيرغي فياتشيسلافوفيتش" أن التقنيات والتكنولوجيا تتمتع باهميو كبيرة في تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، مستعرضا فرص التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، ومشروعات التعاون ببن روسيا المغرب، آملا توسيع أطر التعاون في مجال التقنيات الزراعية والامن الغذائي مع دول أخرى لا سيما في أفريقيا، مشيرا إلى مشروعات التعاون المشركة التي تقام في مصر والسعودية والإمارات.

وتحدثت في الندوة منسقة تصدير المعدات الخاصة فيكتوريا سيرغيفنا عن المعدات الزراعية الحديثة التي تصنعها روسيا، مستعرضة أبرز المعدات الميكانيكية والآلات والمركبات الزراعية.

وزار الصحفيون الذي يمثلون 14 دولة من آسيا وأفريقيا، من بينها الأردن وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتركيا، معرض التقنيات الزراعية، استمعوا خلالها إلى محاضرة في مصلحة الداتا شو عن تطوير زراعة الأرز في روسيا.

وعرض فيلم عن الأمن الغذائي في العالم، وقطاع إنتاج الحبوب في روسيا.

--(بترا)

م ت/ف ج

12/12/2023 06:52:20

