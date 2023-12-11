صحفيون عرب يشاركون بندوة في موسكو عن الأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 كانون الأول(بترا)- مجدي التل- أكد متخصصون في قضايا الأمن الغذائي والاقتصاد الدولي والزراعة أهمية التعاون في مجال الأمن الغذائي ومكافحة قضايا نقص الغذاء في العالم.
وبين هؤلاء في ندوة استضافتها وكالة (ايما) للاتصال الإعلامي في موسكو امس الاثنين، أهمية التعاون بين روسيا ودول آسيا وأفريقيا والدول العربية والفقيرة، منوهين بالتعاون بين روسيا ومصر والسعودية والإمارات والمغرب في موضوعات زيادة الإنتاج، ومشروعات تحقق الأمن الغذائي، وتطوير آليات وتقنيات الإنتاج في المحاصيل الزراعية، ولاسيما الحبوب.
وتحدثت عميدة كلية الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في جامعة البحوث الوطنية بموسكو الدكتورة اناستازيا ليخاتشيفا، عن أهمية الأمن الغذائي وضرورة التعاون الدولي في هذا المجال، مستعرضة ما تتمتع به روسيا من إمكانيات تسهم في توفير الأمن الغذائي.
ولفتت إلى الخطط التي نجحت روسيا في تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة الروسية رغم العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها من دول غربية، مشيرة إلى دعوة روسيا لتعزيز التعاون الدولي في موضوعات الأمن الغذائي، ولا سيما أن روسيا التي تعد منتجا زراعيا كبيرا لديها الإمكانيات لتزويد العالم بمنتجاتها خصوصا الحبوب.
وتحدثت عن دور منظمة بريكس واتفاقية (بريكس بلس)، ومساهمتها في السعي لمواجهة تحديات نقص الغذاء العالمي ومحاربة الفقر الغذائي، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
بدوره لفت نائب رئيس الوكالة الروسية الاتحادية لشؤون رابطة الدول المستقلة والتعاون الدولي الإنساني بوغومولوف كيريل سيرغيفتش، إلى أن روسيا تقدم رؤية اقتصادية لتحقيق الاستقرار الغذائي حول العالم، منوها بأن لدى روسيا الكثير لتقديمه في قطاعي الزراعة والتكنولوجيا الزراعية.
وأكد استعداد روسيا للتعاون مع العديد من البلدان، ولاسيما دول آسيا وأفريقيا لمناقشة مختلف سبل وآليات التعاون في مجال مكافحة نقص الغذاء العالمي وتحقيق الأمن الغذائي خصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا والبنى التحتية.
وبين مدير دائرة التخطيط الصناعي والتطوير التقني في وزارة الصناعة والتجارة الروسية "زابن سيرغي فياتشيسلافوفيتش" أن التقنيات والتكنولوجيا تتمتع باهميو كبيرة في تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، مستعرضا فرص التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، ومشروعات التعاون ببن روسيا المغرب، آملا توسيع أطر التعاون في مجال التقنيات الزراعية والامن الغذائي مع دول أخرى لا سيما في أفريقيا، مشيرا إلى مشروعات التعاون المشركة التي تقام في مصر والسعودية والإمارات.
وتحدثت في الندوة منسقة تصدير المعدات الخاصة فيكتوريا سيرغيفنا عن المعدات الزراعية الحديثة التي تصنعها روسيا، مستعرضة أبرز المعدات الميكانيكية والآلات والمركبات الزراعية.
وزار الصحفيون الذي يمثلون 14 دولة من آسيا وأفريقيا، من بينها الأردن وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتركيا، معرض التقنيات الزراعية، استمعوا خلالها إلى محاضرة في مصلحة الداتا شو عن تطوير زراعة الأرز في روسيا.
وعرض فيلم عن الأمن الغذائي في العالم، وقطاع إنتاج الحبوب في روسيا.
--(بترا)
م ت/ف ج
12/12/2023 06:52:20
MENAFN11122023000117011021ID1107575370
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