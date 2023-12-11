ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 200 نقطة، واستقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 157 نقطة ليغلق على 36404 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 14432 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 18 نقطة ليصل إلى 4622 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1883 نقطةـ

-- (بترا)

م د/ف ج

12/12/2023 06:40:04

