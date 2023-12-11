ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة
التاريخ
12/11/2023 11:33:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 200 نقطة، واستقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 157 نقطة ليغلق على 36404 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 28 نقطة ليصل إلى 14432 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 18 نقطة ليصل إلى 4622 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1883 نقطةـ
-- (بترا)
م د/ف ج
12/12/2023 06:40:04
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