عين على القدس يرصد استيلاء الاحتلال على عشرات المنازل في سلوان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- رصد برنامج على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، نية بلدية الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على عشرات المباني في حي وادي الحلوة، وهدمها بهدف بناء قطار هوائي (تلفريك) مكانها بعد تشريد ساكنيها.

ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بإلصاق إعلان على عدد من المباني في حي وادي الحلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، تحت عنوان "الإعلان عن نية الحصول على الحقوق الكاملة بالأرض وحرية التصرف فيها".

وأشار التقرير إلى أن مضمون هذا الإعلان نزل "كالصاعقة" على سكان الحي الذين وجدوا انفسهم بين ليلة وضحاها معرضين لإخلاء منازلهم بشكل قسري لصالح المشاريع الاستيطانية.

الحاج عطالله أبو هدوان، القاطن في حي وادي الحلوة، قال إن هذا الإعلان يعني هدم جميع المنازل خلال 60 يوماً من تاريخ القرار الذي صدر عن البلدية في 16 تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن هذه الأراضي يقطنها أكثر من 10000 نسمة.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي بعد طرح ما يسمى بــــ"اللجنة القطرية لتنظيم وتخطيط المشاريع القومية" التابعة للاحتلال إقامة مشروع القطار الهوائي "التلفريك عام 2016، قبل المصادقة عليه عام 2019 رغم جميع الاعتراضات التي قدمها السكان، احتجاجاً على مصادرة واستملاك بيوتهم وأراضيهم.

بدوره، محامي أهالي سلوان ضد مشروع القطار الهوائي، الدكتور سامي رشيد، قال إن بلدية الاحتلال لا تشارك أهل القدس في مخططاتها، ولا تقوم بالإعلان عن نيتها بإقامة المشاريع، أو الاستماع إلى آرائهم، ما يبقيهم رهائن اللحظة الأخيرة التي يقرر فيها الاحتلال التنفيذ، وإعطاء الاهالي مدة 60 يوماً للاعتراض على قرار المصادرة، والذي يعد إلغاؤه من أكبر المستحيلات.

وأشار التقرير إلى أن بلدة سلوان تشهد في الآونة الأخيرة نشاطاً استيطانياً كبيراً من قبل الجمعيات الاستيطانية، والتي تسعى إلى تزوير الرواية التاريخية لفلسطين، والترويج لسرديتهم الصهيونية المزعومة، من خلال إطلاق مسميات جديدة على المكان، وتغيير المشهد التاريخي والحضاري لبلدة سلوان، ما يجعل السكان يعيشون في قلق دائم وخوف المصير المجهول الذي ينتظرهم.

من جهته، المؤرخ الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، الدكتور محمد علي الفرا، قال إن إسرائيل تمارس جميع أنواع الجرائم على الأرض الفلسطينية، وتهاجم مدناً بأكملها كجنين وطولكرم ونابلس، وتهدد السكان بالترحيل، وتصادر الأراضي لبناء المستوطنات وتوسيعها، كما تعلن صراحة "عدم وجود دولة فلسطينية"، وإنها تريد ترحيل الفلسطينيين، مشيراً إلى اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصة المبارك وتدنيسه بحراسة من جيش وشرطة الاحتلال، الذي يصرح دائماً بأنه يريد هدم المسجد الأقصى وإقامة "هيكلهم المزعوم" مكانه.

وأضاف الفرا أن كل هذه الجرائم والحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة، لم تترك مجالاً لأية عملية سلمية، كما أجهزت على اتفاق اوسلو، ما دفع المقاومة، مشيراً إلى أن ما يجري من مذابح تجاه الفلسطينيين في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية غير مسبوق في التاريح.

--(بترا)

أ ن/ف ج

12/12/2023 06:38:38

