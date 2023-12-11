تقرير: مستشفيات غزة مٌنتهكة ومٌحاصرة ومكتظة بالمرضى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 كانون الأول (بترا) قال تقرير أممي إن مستشفى العودة في جباليا شمالي غزة ما زال محاصرًا بالقوات والدبابات الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي، فيما تفيد التقارير أن 250 طبيباً ومريضاً وأفراد أسرهم محاصرون داخل المستشفى.
وحسب التقرير اليومي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، هناك 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وقادرة على قبول مرضى جدد على الرغم من محدودية الخدمات.
ويوجد مستشفى واحد فقط من هذه المستشفيات في الشمال، فيما يعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بطاقة استيعابية تفوق طاقتهما بثلاثة أضعاف، في حين يواجهان نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية والوقود.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال الآن إلى 206 بالمئة، في أقسام المرضى الداخليين و250 بالمئة في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى أن هذه المستشفيات توفر المأوى لآلاف النازحين.
وأشار التقرير إلى تعرض مستشفى البلح والأمل في خان يونس لقصف متكرر، ما أعاق وصول عشرات المصابين، وهذان المستشفيان من بين 12 مستشفى في الجنوب لا تزال تعمل بشكل جزئي.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه تم إجلاء 1 بالمئة فقط من الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الأعمال القتالية خارج غزة لتلقي العلاج عبر معبر رفح الحدودي مشيرا إلى ان هذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 400 شخص، في حين أن 8 آلاف جريح إضافي من أصل 40 ألفا يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل وفوري.
وبحسب التقرير الأممي، تستغرق عملية الحصول على الموافقات الأمنية للمصابين من السلطات الإسرائيلية من يوم إلى ثلاثة أيام، وخلال هذا الوقت يمكن أن تتدهور حالة المريض، ويموت بعض المرضى أثناء الانتظار.
--(بترا)
ف ج
12/12/2023 06:32:49
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