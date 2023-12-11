تقرير: مستشفيات غزة مٌنتهكة ومٌحاصرة ومكتظة بالمرضى

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الأول (بترا) قال تقرير أممي إن مستشفى العودة في جباليا شمالي غزة ما زال محاصرًا بالقوات والدبابات الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي، فيما تفيد التقارير أن 250 طبيباً ومريضاً وأفراد أسرهم محاصرون داخل المستشفى.

وحسب التقرير اليومي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، هناك 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وقادرة على قبول مرضى جدد على الرغم من محدودية الخدمات.

ويوجد مستشفى واحد فقط من هذه المستشفيات في الشمال، فيما يعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بطاقة استيعابية تفوق طاقتهما بثلاثة أضعاف، في حين يواجهان نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية والوقود.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال الآن إلى 206 بالمئة، في أقسام المرضى الداخليين و250 بالمئة في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى أن هذه المستشفيات توفر المأوى لآلاف النازحين.

وأشار التقرير إلى تعرض مستشفى البلح والأمل في خان يونس لقصف متكرر، ما أعاق وصول عشرات المصابين، وهذان المستشفيان من بين 12 مستشفى في الجنوب لا تزال تعمل بشكل جزئي.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه تم إجلاء 1 بالمئة فقط من الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الأعمال القتالية خارج غزة لتلقي العلاج عبر معبر رفح الحدودي مشيرا إلى ان هذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 400 شخص، في حين أن 8 آلاف جريح إضافي من أصل 40 ألفا يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل وفوري.

وبحسب التقرير الأممي، تستغرق عملية الحصول على الموافقات الأمنية للمصابين من السلطات الإسرائيلية من يوم إلى ثلاثة أيام، وخلال هذا الوقت يمكن أن تتدهور حالة المريض، ويموت بعض المرضى أثناء الانتظار.

--(بترا)

ف ج

12/12/2023 06:32:49

