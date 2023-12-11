أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وغدًا وأمطار في بعض المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات بعد الظهر لهطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تحت تأثير الكتلة الباردة والرطبة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية المملكة، قد تكون لفترة قصيرة غزيرة يصحبها الرعد ومع ساعات الظهر، ويتوقع أن تمتد زخات خفيفة من المطر لتشمل أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض المناطق خاصة الشرقية بين 30 إلى 04 كم/ساعة.

وتميل الأجواء إلى الاستقرار الخميس، وترتفع درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 وفي مرتفعات الشراة 13 - 6، وفي مناطق البادية 18 - 9 وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 22 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

12/12/2023 06:26:13

