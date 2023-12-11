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على الهلباوى يحيى حفلاً بساقية الصاوي 29 ديسمبر

12/11/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى المنشد على الهلباوى حفلاً بساقية الصاوى، يوم 29 من ديسمبر الحالي، وسيقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.








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