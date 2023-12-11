على الهلباوى يحيى حفلاً بساقية الصاوي 29 ديسمبر

(MENAFN
- Youm7) يحيى المنشد على الهلباوى حفلاً بساقية الصاوى، يوم 29 من ديسمبر الحالي، وسيقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.
يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.
على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.
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