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فيلم الأنيميشن Wish يحقق 105 ملايين دولار عالميًا

12/11/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن الجديد Wish، إلى 105 ملايين و512 ألف دولار، مقابل ميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى .

وأنقسمت الإيرادات بين 49 مليونًا و 412 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 56 مليونا و 100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى في 7 أيام.

فيلم Wish
يحتفل بمرور 100 عام من رواية القصص من خلال بطلته الرئيسية، آشا، حيث تتمنى آشا، التي تلعب دورها أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار، أن يكون لها نجم، وما يترتب على ذلك هو رحلة مغامرة تجسد الأمل والفرح وقوة الأحلام.

وصرحت جينيفر لي، مخرجة الفيلم والمديرة الإبداعية لشركة ديزني للرسوم المتحركة: "في البداية، كنت أتوه في سرد القصص والحكايات الخيالية، وأعتقد أنني لم أكن أعلم تمامًا أن هذا هو المكان الذي أنتمى إليه، ولكن كانت ديزني جزءًا كبيرًا من طفولتي."

وأضافت لي: "العمل يؤكد على
إدراك أنه كلما كانت الرغبة أكبر، كلما كانت الرحلة أصعب في بعض الأحيان، وهو نوع من الاحتفال بمثابرة الشخصية."

وأكد خوان بابلو رييس، منتج الفيلم: "عندما كنت طفلاً، كان جدي يجعلني أنا وابن عمي نجلس على السجادة ويروي لنا القصص الخيالية، وأول ذكرى لي في السينما كانت فيلم " Beauty and the Beast"، وهكذا بدأ قصة حبى لأفلام القصص والحكايات".

ويعد فيلم "Wish" رسالة حب للأفلام من الطفولة، وعمل يحتفل بقوة التمني؛ الأمل والعاطفة التي تدفعك إلى مطاردة أحلامك.







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