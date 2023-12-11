آسر ياسين يقدم دور شرير في فيلم فرقة الموت

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت" ويجسد من خلاله دور شرير، ويحمل عدد من المفاجآت، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

ويعرض حاليا للفنان آسر ياسين فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي تحدث عنه آسر ياسين خلال لقائه مع منى الشاذلي في برنامج معكم، قائلاً: "اتعرفنا على بعض في مسلسل بـ 100 وش، وعلى آخر المسلسل بقينا أصحاب جدا، وحتى لما خلصنا تصوير كنا بنسأل على بعض، واتوطدت علاقتنا ببعض وقعدتنا كانت أخوية، وهو ابن بلد وجدع جدا".