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أفضل 10 أفلام عالمية من وجهة نظر المخرج جون ووترز.. اعرفها

12/11/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) اختار الممثل والمخرج العالمى جون ووترز فيلم الكوميديا السوداء لآرى أستر Beau Is Afraid كأفضل فيلم لعام 2023، من وجهة نظره، حيث شارك مخرج فيلم Pink Flamingos قائمته السنوية للأفلام المفضلة لهذا العام مع موقع Vulture، واضعًا العمل الذى قامت بإنتاجه شركة A24 في المقدمة.


جون ووترز

وكتب ووترز: "فيلم طويل للغاية، ومجنون للغاية، ومضحك للغاية، يدور حول الانهيار العقلى لرجل واحد، مع طاقم عمل أفضل من فيلم Around the World in 80 Days، وهم جواكين فينيكس، وباتي لوبوني، وباركر بوسي، وناثان لين، وآيمي رايان، العمل به العديد من اللقطات الكوميدية التي لن تنساها أبدًا، حتى لو أردت ذلك".

ضم المخرج أيضًا فيلم
Oppenheimer
للمخرج كريستوفر نولان، والذي قال ووترز إنه "يستحق جائزة الأوسكار لكونه فيلم ذكي بميزانية كبيرة ومليء بالنجوم ويتحدث عن موضوع مهم".


وهذه قائمة أفضل 10 أفلام لـ ووترز لهذا العام:

Beau Is Afraid

A Prince

Master Gardener

Full Time

Last Summer

Sparta

Fallen Leaves

Strange Way of Life

Oppenheimer

Do Not Expect Too Much from the End of the World








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