فرقة الإنشاد الدينى تحيى حفلا فى معهد الموسيقى العربية 26 ديسمبر

MENAFN - Youm7) تحيى فرقة الإنشاد الدينى التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم 26 شهر ديسمبر الحالى فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك بالحفل كل من مجموعة من نجوم الأوبرا.

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت، وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريرى بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.

وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من المايسترو عبد المنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبد المنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.