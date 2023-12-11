أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024.. أنيقة وعملية ومناسبة لجميع الأذواق

(MENAFN
- Youm7) تختلف تصميمات الأحذية من موسم لآخر، ولكنها تتوافق مع أجواء الموسم والأذواق الشخصية المختلفة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024، وفقًا لما ذكره موقع "insider".
أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024 تصميمات غريبة
تعتبر الأحذية ذات التصميمات الغربية من أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024، والتي تضيف لمسة جمالية للشخص، ويفضل الكثير من المشاهير ومحبى الإطلالات الغريبة ارتداء هذه التصميمات حتى يظهروا بإطلالة مختلفة ومميزة.
حذاء تصميمه غريب أحذية بدون كعب
تعتبر الأحذية المصممة بكعب صغير أو بدون، من التصميمات المتوقع انتشارها في شتاء العام المقبل، والتي تساعد على الشعور بالراح وتساعد في الحصول على إطلالة أنيقة.
حذاء بكعب صغير أحذية رياضية
تعتبر الأحذية الرياضية المصممة بكعب ومتوفرة بألوان مختلفة من أبرز اتجاهات الأحذية المتوقع انتشارها في شتاء 2024، والتي تساعد على الشعور بالدفء والحصول على إطلالة شتوية مميزة.
حذاء رياضى حذاء باليه
يعتبر الحذاء الباليه المسطح من أبرز اتجاهات الأحذية بفصل الشتاء لعام 2024، والذى يساعد في الحصول على إطلالة شتوية راقية كما إنها من الأحذية الأنيقة والعصرية كما يمكن ارتدائها بشكل يومى مع جاكيت أو معطف طويل مع بنطلون جينز أو تنورة أو حتى فستان طويل.
حذاء باليه أحذية تصل إلى الركبة
والأحذية التي تصل إلى الركبة من الأحذية المنتشرة في الشتاء لأنها تساعد على الشعور بالدفء وفى نفس الوقت الحصول على إطلالة أنيقة ويمكن ارتدائها مع فستان أو معطف واقٍ من المطر وجوارب طويلة أو مع تنورة متوسطة الطول وجاكيت كبير الحجم للحصول على إطلالة كاجوال أكثر.
حذاء طويل يصل للركبة أحذية بجلود الحيوانات
تعتبر الأحذية المصممة بجلود الحيوانات من الأحذية التي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة والشعور بالاسترخاء أيضاً، كما تناسب الراغبات في الحصول على إطلالة كلاسيكية أو غير رسمية.
حذاء بجلد حيوان
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