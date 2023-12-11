أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024.. أنيقة وعملية ومناسبة لجميع الأذواق

MENAFN - Youm7) تختلف تصميمات الأحذية من موسم لآخر، ولكنها تتوافق مع أجواء الموسم والأذواق الشخصية المختلفة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024 تصميمات غريبة

تعتبر الأحذية ذات التصميمات الغربية من أبرز اتجاهات الأحذية لشتاء 2024، والتي تضيف لمسة جمالية للشخص، ويفضل الكثير من المشاهير ومحبى الإطلالات الغريبة ارتداء هذه التصميمات حتى يظهروا بإطلالة مختلفة ومميزة.

حذاء تصميمه غريب أحذية بدون كعب

تعتبر الأحذية المصممة بكعب صغير أو بدون، من التصميمات المتوقع انتشارها في شتاء العام المقبل، والتي تساعد على الشعور بالراح وتساعد في الحصول على إطلالة أنيقة.

حذاء بكعب صغير أحذية رياضية

تعتبر الأحذية الرياضية المصممة بكعب ومتوفرة بألوان مختلفة من أبرز اتجاهات الأحذية المتوقع انتشارها في شتاء 2024، والتي تساعد على الشعور بالدفء والحصول على إطلالة شتوية مميزة.

حذاء رياضى حذاء باليه

يعتبر الحذاء الباليه المسطح من أبرز اتجاهات الأحذية بفصل الشتاء لعام 2024، والذى يساعد في الحصول على إطلالة شتوية راقية كما إنها من الأحذية الأنيقة والعصرية كما يمكن ارتدائها بشكل يومى مع جاكيت أو معطف طويل مع بنطلون جينز أو تنورة أو حتى فستان طويل.

حذاء باليه أحذية تصل إلى الركبة

والأحذية التي تصل إلى الركبة من الأحذية المنتشرة في الشتاء لأنها تساعد على الشعور بالدفء وفى نفس الوقت الحصول على إطلالة أنيقة ويمكن ارتدائها مع فستان أو معطف واقٍ من المطر وجوارب طويلة أو مع تنورة متوسطة الطول وجاكيت كبير الحجم للحصول على إطلالة كاجوال أكثر.

حذاء طويل يصل للركبة أحذية بجلود الحيوانات

تعتبر الأحذية المصممة بجلود الحيوانات من الأحذية التي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة والشعور بالاسترخاء أيضاً، كما تناسب الراغبات في الحصول على إطلالة كلاسيكية أو غير رسمية.

حذاء بجلد حيوان