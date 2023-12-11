وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين.. من زيت جوز الهند للوز

MENAFN - Youm7) تظهر تجاعيد الجبين مبكراً لعدة أسباب منها عوامل وراثية والشعور بالإجهاد وسوء التغذية والتلوث، وغيرها من العوامل التى أدت إلى ذلك، ولتقليل هذه الخطوط، نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".





وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبينوصفة زيت جوز الهند للتخلص من تجاعيد الجبين

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد على الجبين، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقضى على نشاط الجذور الحرة فى أنسجة الجلد، وقد تساعد فى القضاء على خطوط الجبهة، وذلك من خلال تحضير

ملعقة صغيرة من

زيت جوز الهند البكر، ثم وضع الزيت فى راحة اليد مع تدليك الجبهة لبضع دقائق أو حتى تمتص البشرة الزيت، ثم الانتظار طوال الليل ثم غسل الوجه فى الصباح، مع تجنب هذه الوصفة فى حالة إذا كانت البشرة دهنية أو معرضة لحب الشباب حيث يزيد جوز الهند من ظهور البثور.

تجاعيد الجبهة





وصفة زيت بذور الكتان للتخلص من تجاعيد الجبين

يحتوى زيت بذور الكتان على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، كما يساعد هذا الزيت على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان، وتدليك الجبهة به مع القيام بذلك لمدة تتراوح مابين 2-4 مرات يوميًا لمدة أسبوعين.

طرق طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين





وصفة زيت الجوجوبا للتخلص من تجاعيد الجبين

يحتوى زيت الجوجوبا على نسبة عالية من فيتامين E والإسترات، التي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية شيخوخة الجلد، حيث يساعد في تقليل ظهور تجاعيد الجبهة، وذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت الجوجوبا، مع تدليك الجبهة بالزيت بحركات تصاعدية بأطراف أصابعك، لمدة دقيقة أو دقيقتين وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الجبهة بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة يومياً كل ليلة قبل النوم.

وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين





وصفة زيت اللوز للتخلص من تجاعيد الجبين

يساعد زيت اللوز على ترطيب البشرة، وتقليل تجاعيد الجبهة، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من زيت اللوز، على راحة اليد مع تدليك الجبهة لعدة دقائق ثم غسل الجبهة.