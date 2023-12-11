وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين.. من زيت جوز الهند للوز

(MENAFN
- Youm7) تظهر تجاعيد الجبين مبكراً لعدة أسباب منها عوامل وراثية والشعور بالإجهاد وسوء التغذية والتلوث، وغيرها من العوامل التى أدت إلى ذلك، ولتقليل هذه الخطوط، نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين
وصفة زيت جوز الهند للتخلص من تجاعيد الجبين
يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد على الجبين، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقضى على نشاط الجذور الحرة فى أنسجة الجلد، وقد تساعد فى القضاء على خطوط الجبهة، وذلك من خلال تحضير
ملعقة صغيرة من
زيت جوز الهند البكر، ثم وضع الزيت فى راحة اليد مع تدليك الجبهة لبضع دقائق أو حتى تمتص البشرة الزيت، ثم الانتظار طوال الليل ثم غسل الوجه فى الصباح، مع تجنب هذه الوصفة فى حالة إذا كانت البشرة دهنية أو معرضة لحب الشباب حيث يزيد جوز الهند من ظهور البثور.
تجاعيد الجبهة
وصفة زيت بذور الكتان للتخلص من تجاعيد الجبين
يحتوى زيت بذور الكتان على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، كما يساعد هذا الزيت على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان، وتدليك الجبهة به مع القيام بذلك لمدة تتراوح مابين 2-4 مرات يوميًا لمدة أسبوعين.
طرق طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين
وصفة زيت الجوجوبا للتخلص من تجاعيد الجبين
يحتوى زيت الجوجوبا على نسبة عالية من فيتامين E والإسترات، التي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية شيخوخة الجلد، حيث يساعد في تقليل ظهور تجاعيد الجبهة، وذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت الجوجوبا، مع تدليك الجبهة بالزيت بحركات تصاعدية بأطراف أصابعك، لمدة دقيقة أو دقيقتين وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الجبهة بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة يومياً كل ليلة قبل النوم.
وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبين
وصفة زيت اللوز للتخلص من تجاعيد الجبين
يساعد زيت اللوز على ترطيب البشرة، وتقليل تجاعيد الجبهة، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من زيت اللوز، على راحة اليد مع تدليك الجبهة لعدة دقائق ثم غسل الجبهة.
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