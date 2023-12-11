4 خطوات سهلة لتنظيف الجاكيت الجلد.. عشان تحافظى عليه

(MENAFN
- Youm7) الجاكيت الجلد من قطع
الملابس الشتوية المميزة، التى تضيف إطلالة جذابة ومتألقة للجميع، لكن بعد ارتدائه لفترة ما قد يتسخ ويحتاج لتنظيفه، ويبحث الكثيرون عن وسائل سهلة لتنظيفه والمحافظة على مظهره، ومن خلال ما نشر على موقع "realsimple" نستعرض فى هذا التقرير خطوات سهلة لتنظيف الجاكيت الجلد وتبدأ من..
مسح الجاكيت
مسح الجاكيت بقطعة قماش ناعمة وجافة تعمل على إزالة القذورات السطحية من على الجاكيت.
مسح الجاكيت الجلد
استخدام إسفنجة ناعمة
استخدمى إسفنجة مبللة ومرريها على القذورات أو البقع فقط.
استخدمى منظف خاص
إذا لم تقم الإسفنجة بإزالتها، جربى منظف الجلد الخاص لكن خففيه إلى أكبر قدر ليساعد بالتأكيد في إزالة البقع والقذورات من عليه، واستخدمى قطعة قمشة مبللة لإزالة المنظف.
تجفيف الجاكيت
ولتجفيف الجاكيت قومى بتعلقيه فى مكان جيد التهوية، واتركيه حتى يجف تماما.
تعليق الجاكيت الجلد
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