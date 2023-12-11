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4 خطوات سهلة لتنظيف الجاكيت الجلد.. عشان تحافظى عليه

12/11/2023 11:32:51 PM
(MENAFN- Youm7) الجاكيت الجلد من قطع
الملابس الشتوية المميزة، التى تضيف إطلالة جذابة ومتألقة للجميع، لكن بعد ارتدائه لفترة ما قد يتسخ ويحتاج لتنظيفه، ويبحث الكثيرون عن وسائل سهلة لتنظيفه والمحافظة على مظهره، ومن خلال ما نشر على موقع "realsimple" نستعرض فى هذا التقرير خطوات سهلة لتنظيف الجاكيت الجلد وتبدأ من..


مسح الجاكيت

مسح الجاكيت بقطعة قماش ناعمة وجافة تعمل على إزالة القذورات السطحية من على الجاكيت.


مسح الجاكيت الجلد


استخدام إسفنجة ناعمة

استخدمى إسفنجة مبللة ومرريها على القذورات أو البقع فقط.


استخدمى منظف خاص

إذا لم تقم الإسفنجة بإزالتها، جربى منظف الجلد الخاص لكن خففيه إلى أكبر قدر ليساعد بالتأكيد في إزالة البقع والقذورات من عليه، واستخدمى قطعة قمشة مبللة لإزالة المنظف.


تجفيف الجاكيت

ولتجفيف الجاكيت قومى بتعلقيه فى مكان جيد التهوية، واتركيه حتى يجف تماما.


تعليق الجاكيت الجلد





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