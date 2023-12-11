خليكى رشيقة.. طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن

MENAFN - Youm7) دهون البطن واحدة من المشكلات التى تعانى منها السيدات دائما وتعكر صفو حياتهن فقد تعيش الكثير من السيدات فى حالة عزلة ووحدة بسبب النفور من وزنهن الزائد وتسعى دائما للرشاقة والجسم المتناسق، لذلك نقدم طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن والوزن الزائد في الجسم وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine.







- حاولى الحد من الكربوهيدرات بدلا من الدهون

عندما قارن باحثو جامعة

جونز هوبكنز التأثيرات على القلب من خلال فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقابل اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لمدة ستة أشهر - يحتوي كل منها على نفس الكمية من السعرات الحرارية - خسر أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ما متوسطه 10 أرطال. أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدهون – 28.9 رطلاً مقابل 18.7 رطلاً.

وهناك فائدة إضافية للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وهو أنه ينتج جودة أعلى لفقدان الوزن، مع فقدان الوزن، يتم تقليل الدهون، ولكن غالبًا ما يكون هناك أيضًا فقدان للأنسجة الخالية من الدهون (العضلات)، وهو أمر غير مرغوب فيه في كلا النظامين الغذائيين، كان هناك فقدان حوالي 2 إلى 3 رطل من الأنسجة الخالية من الدهون مع الدهون، مما يعني أن نسبة فقدان الدهون كانت أعلى بكثير في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.





- فكرى في خطة الأكل، وليس النظام الغذائي

عليك اختيار خطة أكلات صحية يمكنك الالتزام بها تتمثل فائدة اتباع نهج منخفض الكربوهيدرات في أنه يتضمن ببساطة تعلم خيارات غذائية أفضل، وليس من الضروري حساب السعرات الحرارية بشكل عام، فإن طريقة تناول الطعام منخفضة الكربوهيدرات تحول تناولك بعيدًا عن الأطعمة المسببة للمشاكل

تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر وبدون الكثير من الألياف، مثل الخبز والمشروبات الغازية ونحو الخيارات الغنية بالألياف أو عالية البروتين، مثل الخضراوات الفول واللحوم الصحية.





- استمرى في التحرك

النشاط البدني يساعد على حرق دهون البطن، إحدى أكبر فوائد التمارين الرياضية هي أنك تحصل على الكثير من الفوائد مقابل المال الذي تنفقه على تكوين الجسم، ويبدو أن التمارين الرياضية تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل من مستويات الأنسولين المنتشرة والتي من شأنها أن تشير إلى تمسك الجسم بالدهون وتتسبب في استهلاك الكبد للأحماض الدهنية.

يعتمد مقدار التمارين التي تحتاجها لفقدان الوزن على أهدافك بالنسبة لمعظم الناس، قد يعني هذا ممارسة 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية كل يوم تقريبًا.





- رفع أثقال

تساعد إضافة تدريبات القوة المعتدلة إلى التمارين الهوائية على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، ما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، سواء أثناء الراحة أو أثناء التمرين.







- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تكون المكونات الموجودة فى السلع المعبأة والأطعمة الخفيفة غنية بالدهون المتحولة والسكر المضاف والملح المضاف أو الصوديوم، وهي ثلاثة أشياء تجعل من الصعب فقدان الوزن.

- ركزى على الطريقة التى تناسب بها ملابسك أكثر من قراءة الميزان

عندما تضيف كتلة عضلية وتفقد الدهون، قد لا تتغير القراءة على ميزان الحمام الخاص بك كثيرًا، لكن بنطالك سيكون فضفاضًا هذه علامة أفضل للتقدم يجب أن يكون محيط خصرك أقل من 35 بوصة.