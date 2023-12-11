خليكى رشيقة.. طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن

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- Youm7) دهون البطن واحدة من المشكلات التى تعانى منها السيدات دائما وتعكر صفو حياتهن فقد تعيش الكثير من السيدات فى حالة عزلة ووحدة بسبب النفور من وزنهن الزائد وتسعى دائما للرشاقة والجسم المتناسق، لذلك نقدم طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن والوزن الزائد في الجسم وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine.
- حاولى الحد من الكربوهيدرات بدلا من الدهون
عندما قارن باحثو جامعة
جونز هوبكنز التأثيرات على القلب من خلال فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقابل اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لمدة ستة أشهر - يحتوي كل منها على نفس الكمية من السعرات الحرارية - خسر أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ما متوسطه 10 أرطال. أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدهون – 28.9 رطلاً مقابل 18.7 رطلاً.
وهناك فائدة إضافية للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وهو أنه ينتج جودة أعلى لفقدان الوزن، مع فقدان الوزن، يتم تقليل الدهون، ولكن غالبًا ما يكون هناك أيضًا فقدان للأنسجة الخالية من الدهون (العضلات)، وهو أمر غير مرغوب فيه في كلا النظامين الغذائيين، كان هناك فقدان حوالي 2 إلى 3 رطل من الأنسجة الخالية من الدهون مع الدهون، مما يعني أن نسبة فقدان الدهون كانت أعلى بكثير في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.
- فكرى في خطة الأكل، وليس النظام الغذائي
عليك اختيار خطة أكلات صحية يمكنك الالتزام بها تتمثل فائدة اتباع نهج منخفض الكربوهيدرات في أنه يتضمن ببساطة تعلم خيارات غذائية أفضل، وليس من الضروري حساب السعرات الحرارية بشكل عام، فإن طريقة تناول الطعام منخفضة الكربوهيدرات تحول تناولك بعيدًا عن الأطعمة المسببة للمشاكل
تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر وبدون الكثير من الألياف، مثل الخبز والمشروبات الغازية ونحو الخيارات الغنية بالألياف أو عالية البروتين، مثل الخضراوات الفول واللحوم الصحية.
- استمرى في التحرك
النشاط البدني يساعد على حرق دهون البطن، إحدى أكبر فوائد التمارين الرياضية هي أنك تحصل على الكثير من الفوائد مقابل المال الذي تنفقه على تكوين الجسم، ويبدو أن التمارين الرياضية تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل من مستويات الأنسولين المنتشرة والتي من شأنها أن تشير إلى تمسك الجسم بالدهون وتتسبب في استهلاك الكبد للأحماض الدهنية.
يعتمد مقدار التمارين التي تحتاجها لفقدان الوزن على أهدافك بالنسبة لمعظم الناس، قد يعني هذا ممارسة 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية كل يوم تقريبًا.
- رفع أثقال
تساعد إضافة تدريبات القوة المعتدلة إلى التمارين الهوائية على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، ما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، سواء أثناء الراحة أو أثناء التمرين.
- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة
غالبًا ما تكون المكونات الموجودة فى السلع المعبأة والأطعمة الخفيفة غنية بالدهون المتحولة والسكر المضاف والملح المضاف أو الصوديوم، وهي ثلاثة أشياء تجعل من الصعب فقدان الوزن.
- ركزى على الطريقة التى تناسب بها ملابسك أكثر من قراءة الميزان
عندما تضيف كتلة عضلية وتفقد الدهون، قد لا تتغير القراءة على ميزان الحمام الخاص بك كثيرًا، لكن بنطالك سيكون فضفاضًا هذه علامة أفضل للتقدم يجب أن يكون محيط خصرك أقل من 35 بوصة.
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