تراجع واردات مصر من القمح والأدوية ساهم فى خفض إجمالى الواردات سبتمبر الماضى

(MENAFN
- Youm7) انخفضت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪.
وعزا تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذلك التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%.
وتضمنت القائمة أيضا واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.
وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق ومنها منتجات البترول بنسبة
14.9%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0%، والغاز الطبيعى بنسبة 27.2٪، وسيارات ركوب بنسبة 156.6%.
وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى قد سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.
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