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تراجع واردات مصر من القمح والأدوية ساهم فى خفض إجمالى الواردات سبتمبر الماضى

12/11/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) انخفضت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 7.28 مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪.



وعزا تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذلك التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها كان القمح بنسبة 8.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 0.1%.



وتضمنت القائمة أيضا واردات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0%.



وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق ومنها منتجات البترول بنسبة
14.9%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0%، والغاز الطبيعى بنسبة 27.2٪، وسيارات ركوب بنسبة 156.6%.



وكانت قيمة العجز فى الميزان التجارى قد سجلت 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 2.84 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪.












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