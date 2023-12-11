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القابضة للأدوية: نعمل على تصنيع الخامات الدوائية فى مصر وفق الاشتراطات العالمية

12/11/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تواصل الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جهودها لإتمام عملية تصنيع الخامات الدوائية فى مصر، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من معدل إنتاج الدواء.



ويأتى هذا تزامنا مع استمرار تحديث المصانع وفق اشتراطات ‏التصنيع الجيد الذي تنفذه الشركات حاليا ويتابعة بصورة أسبوعية الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.



‏كشفت مصادر لليوم السابع أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن عملية تصنيع الخامات الدوائية سواء في شركة النصر أو في الشركات الأخرى، حيث يعقد الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الدوائية اجتماعات متواصلة لإتمام هذا المشروع الهام مما يساهم في زيادة موارد الشركات بشكل كبير، بجانب الانتهاء من عملية هيكلة في بعض الشركات التابعة.
















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