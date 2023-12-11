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6 منافذ يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء من خلالها

12/11/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى فى إطار حملة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أطلقها الجهاز، وهى كالأتى:



- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.



- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.



- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.



- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.



يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:



1-
من خلال التوجه إلى مقر الجھاز
في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.



2-
من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز



3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.



4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين
...





5-
من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.



6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475
(داخلي 154).












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