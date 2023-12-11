أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

(MENAFN
- Youm7) كشفت شعبة الخضراوات استقرار أسعار عدد من الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر الطماطم 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 14 جنيها وتحرك سعر البصل مسجلاً
16 إلى 25 جنيها في سوق الجملة والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 4 إلى 7 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 10 جنيهات والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي من 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي من 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
وسجل سعر الملوخية من سعر 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي من 8 إلى 10 جنيهات والبامية من 35 إلى 40 جنيها والبسلة من 22 إلى 25 جنيها والسبانخ 7 إلى 12 جنيها.
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