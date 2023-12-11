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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

12/11/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شعبة الخضراوات استقرار أسعار عدد من الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر الطماطم 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 14 جنيها وتحرك سعر البصل مسجلاً
16 إلى 25 جنيها في سوق الجملة والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 4 إلى 7 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 10 جنيهات والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي من 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي من 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.



وسجل سعر الملوخية من سعر 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي من 8 إلى 10 جنيهات والبامية من 35 إلى 40 جنيها والبسلة من 22 إلى 25 جنيها والسبانخ 7 إلى 12 جنيها.












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