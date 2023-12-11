افتتاح معرض تشكيلى للفنان صبري منصور فى السعودية.. اعرف موعده

MENAFN - Youm7) يفتتحجاليري مصرمعرضا لأعمال التشكيلى المصرى الكبير صبري منصور، والذى يستضيفة جاليرى إرم بالرياض، وذلك يوم الأربعاء 13 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بحضور نخبة من جمهور وفناني المملكة، ويستمر المعرض حتى 4 يناير2024 .

حول هذه الاستضافة يقول محمد السعوى مدير جاليرى إرم: نسعى من خلال هذه العروض إلى تقديم نماذج من تجارب كبار وأهم التشكيليين المصريين وذلك من أجل تعريف الجمهور والفنانين بالمملكة خاصة شباب الفنانين بتجارب مميزة من الفن الحديث والمعاصر من الحركة التشكيلية المصرية، تلك الحركة المشهود لها بميراث هائل يرتكن إلى تاريخ من السبق والريادة في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال الفنان محمد طلعت منظم العرض: نقدم هذه المرة عالم الفنان صبري منصور أحد علامات المشهد الفني المصري وتجربته المعروفة بأنماطه التعبيرية وصياغاته البصرية المتفردة والتي تُعد بثرائها واختلافها عنواناً خاصاً لشخصيته الإبداعية".

كتب عن المعرض الناقد والصحفي ياسر سلطان قائلا:

"يشكل الضوء عنصراً محورياً في لوحات الفنان صبري منصور، وهو بطل المشهد في كثير من الأحيان، أجمل ما فيه خفاء مصدره، لا ترهقوا أنفسكم بالبحث عن مصدر الضوء هنا، فهو ينبثق من العناصر، هكذا تتشكل مفردات صبري منصور على مساحة اللوحة، كأنها كائنات نورانية ذائبة في التكوين وسابحة في فضاء أسطوري، أو أنه يشكل تفاصيلها وملامحها من الضوء وحده دون سواه، الولع بضوء القمر قد فرضته أجواء الغموض وطبيعة التكوين والميل الشخصي المتأرجح بين المنطق الخيالي والرمزي في رؤية الوجود والعناصر".





لوحات صبرى منصور





لوحات صبرى منصور





لوحات صبرى منصور