افتتاح معرض تشكيلى للفنان صبري منصور فى السعودية.. اعرف موعده

(MENAFN
- Youm7) يفتتح
جاليري مصر
معرضا لأعمال التشكيلى المصرى الكبير صبري منصور، والذى يستضيفة جاليرى إرم بالرياض، وذلك يوم الأربعاء 13 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بحضور نخبة من جمهور وفناني المملكة، ويستمر المعرض حتى 4 يناير2024 .
حول هذه الاستضافة يقول محمد السعوى مدير جاليرى إرم: نسعى من خلال هذه العروض إلى تقديم نماذج من تجارب كبار وأهم التشكيليين المصريين وذلك من أجل تعريف الجمهور والفنانين بالمملكة خاصة شباب الفنانين بتجارب مميزة من الفن الحديث والمعاصر من الحركة التشكيلية المصرية، تلك الحركة المشهود لها بميراث هائل يرتكن إلى تاريخ من السبق والريادة في منطقة الشرق الأوسط".
من جانبه قال الفنان محمد طلعت منظم العرض: نقدم هذه المرة عالم الفنان صبري منصور أحد علامات المشهد الفني المصري وتجربته المعروفة بأنماطه التعبيرية وصياغاته البصرية المتفردة والتي تُعد بثرائها واختلافها عنواناً خاصاً لشخصيته الإبداعية".
كتب عن المعرض الناقد والصحفي ياسر سلطان قائلا:
"يشكل الضوء عنصراً محورياً في لوحات الفنان صبري منصور، وهو بطل المشهد في كثير من الأحيان، أجمل ما فيه خفاء مصدره، لا ترهقوا أنفسكم بالبحث عن مصدر الضوء هنا، فهو ينبثق من العناصر، هكذا تتشكل مفردات صبري منصور على مساحة اللوحة، كأنها كائنات نورانية ذائبة في التكوين وسابحة في فضاء أسطوري، أو أنه يشكل تفاصيلها وملامحها من الضوء وحده دون سواه، الولع بضوء القمر قد فرضته أجواء الغموض وطبيعة التكوين والميل الشخصي المتأرجح بين المنطق الخيالي والرمزي في رؤية الوجود والعناصر".
لوحات صبرى منصور
لوحات صبرى منصور
لوحات صبرى منصور
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