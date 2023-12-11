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عايز تتعلم فن الموزاييك.. قطاع الفنون التشكيلية يطلق ورشة بمركز محمود سعيد

12/11/2023 11:32:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلية
برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ورشة فنية لتعليم فن الموزاييك، وذلك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع ولمدة شهرين بداية من يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.



الموزاييك هو فن الفسيفساء، وهو فن قديم كان يصنع منذ العصور القديمة باستخدام البلاط الزجاجى الملوّن المرتب بدقة متناهية، وكان يُستخدم فى الأعمال الفنية وقطع الديكور، وبسبب أساليب هذا الفن الغامضة والتصاميم الدقيقة المزخرفة كان يُعتقد أنه يقتصر على الفنانين المحترفين.



فالموزاييك عبارة عن عمل فنى أو قطعة ما مصنوعة من مجموعة كبيرة من القطع الصغيرة من الزجاج أو الأحجار أو أي مواد أخرى من الطبيعة يمكن قصها على شكل مربعات صغيرة بواسطة أدوات خاصة، وبعد ذلك توضع هذه القطع الصغيرة بجانب بعضها وتُثبّت بمادة لاصقة على سطح العمل لتشكّل عمل فنى، أو تصميمات زخرفية، أو صورة، لكن هذا لا يمنع من أن تتشكل الأعمال الفنية الفسيفسائية من قطع صغيرة مستديرة أو عشوائية الشكل.












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