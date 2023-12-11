ترجمة عربية لرواية عين العالم الأكثر مبيعًا للكاتب الأمريكى روبرت جوردن

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع الرواية المترجمة "عين العالم"، وهي من تأليف الكاتب الأمريكي الشهير روبرت جوردن، وترجمة أحمد صلاح المهدي.

وقال المترجم أحمد صلاح المهدي عن الرواية:" رواية "عين العالم" هي الجزء الأول من سلسلة الفانتازيا الأكثر مبيعًا "عجلة الزمن"، من تأليف "روبرت جوردن"، التي نُشِرَت لأول مرة سنة 1990، وتدور أحداثها في عالم خيالي من ابتكار المؤلف ـ مثل الأرض الوسطى التي ابتكرها "تولكين" في سلسلة سيد الخواتم ـ حيث يخوض الأبطال العديد من المخاطر، ويقطعون أراضي تعج بالأساطير والخرافات، ويزورون ممالك شاسعة مذهلة، في مغامرة فريدة من نوعها.

يذكر أن روبرت جوردن فهو مؤلف أمريكي اسمه الحقيقي جيمس أوليفر ريجني جونيور، متخصص في الفانتازيا الملحمية، وأشهر أعماله سلسلة عجلة الزمن، والتي بلغت 14جزءًا، وباعت ملايين النسخ في جميع أرجاء العالم.

بدأ جوردان كتابة الجزء الأول من السلسلة عام 1984ولكنه لم ينشر قبل عام 1990، وقد حققت الرواية نجاحًا مذهلًا لما تتميز به من عالم مفصل بشكل دقيق، وشخصيات متعددة ومركبة، وقصة مثيرة مشوقة.

توفي جوردان في 16 سبتمبر 2007، بينما كان ما يزال يعمل على الجزء الثاني عشر الذي خطط لأن يكون الأخير لهذه السلسلة، ولكنه رحل قبل الانتهاء من كتابتها فوقع الاختيار على الكاتب براندون ساندرسون الذي انتهى به المطاف بكتابة ثلاثة أجزاء أخرى.

أما عن المترجم فهو أحمد صلاح المهدي وهو كاتب ومترجم وناقد مصري، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، نشرت له خمس روايات ما بين الفانتازيا والرعب والخيال العلمي، ترجمت اثنتان منهم إلى اللغة الإنجليزية وهما "ريم" و"ملاذ: مدينة البعث".