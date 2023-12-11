بيع تمثال أثرى في دار مزادات عالمية بلندن.. اعرف ثمنه

(MENAFN
- Youm7) باعت دار بونهامز، للمزادات العالمية في لندن، العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية القديمة، فى معرض تحت عنوان "فنون النحت القديمة"، ومن أبرز القطع الأثرية تمثال "سوكر"، والذى تم بيعه بمبلغ
4,480 جنيه إسترلينى.
وسوكر هو أحد معبودات قدماء المصريين، وكان الموت، وتغير بالنسبة لهم عبر الزمن حيث كان من قبل يمثل إله الخصوبة.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة أيضا
للبيع، تمثال مصرى من الحجر الجيرى لـ سخم عنخ بتاح، يقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى، ولكن تم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترلينى.
تمثال سوكر
ويعد سخم عنخ بتاح مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة.
تم التنقيب عنه في عام 1926 على يد جورج ريزنر، وتظهر النصوص الهيروغليفية الموجودة في الداخل الدور البارز الذي لعبه في البلاط الملكي، وسُمي باسم "الكونت؛ الرفيق الوحيد لفرعون، رئيس القضاة، الوزير، عصا الشعب، الحاجب الملكي، مطلع على السر، المشرف على كتبة وثائق الملك؛ الكاتب"، "المشرف على كتب الملك، المشرف على جميع أعمال الملك، المشرف على بيت تحنيط فرعون، المشرف على بيت التحنيط.
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