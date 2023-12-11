انتقاد قرار ميتا بتطبيق التشفير الشامل لتطبيق ماسنجر .. لهذا السبب

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة Meta مؤخرًا أنها ستطرح تشفيرًا شاملاً لبرنامج Messenger، لكن القرار لم يلق قبولًا جيدًا مع مجموعات معينة، فووفقا لأحد التقارير، انتقدت بعض منظمات سلامة الأطفال والمدعين العامين الأمريكيين القرار، قائلين إن الميزة ستشل حماية الأطفال عبر الإنترنت.ووفقًا لتقرير نشر في NBCNews، قال المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) في الولايات المتحدة إن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال قد ينخفض ​​بسبب التشفير، حيث أن شركات التواصل الاجتماعي ملزمة قانونًا بإرسال أي دليل على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تكتشفها إلى هذه المجموعة.وقال متحدث باسم NCMEC، الذي يرسل الأدلة التي تشاركها شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى القانون المحلي والدولي ذي الصلة، "إن التشفير على المنصات دون القدرة على اكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة وإنشاء تقارير قابلة للتنفيذ سيؤدي على الفور إلى شل حماية الأطفال عبر الإنترنت كما نعرفها".وأضافت: "تتوقع NCMEC أن ينخفض عدد التقارير المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال من الشركات المبلغة الكبرى بنسبة تقارب 80٪". ما هو التشفير الشامل

يعد التشفير الشامل في الأساس أداة أمنية تمكن الشركة من الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات المستخدم، وقالت Meta إنها أمضت سنوات من الاستثمار والاختبار لهذه الميزة الأمنية، وسيضيف التشفير الافتراضي الشامل طبقة إضافية من الأمان لحماية محتوى رسائل المستخدم والمكالمات المشتركة مع الأصدقاء والعائلة.



ومع توفر الأمان، لن يتمكن أي شخص، بما في ذلك Meta، من رؤية ما تم إرساله أو قوله، ما لم يختار المستخدمون الإبلاغ عن رسالة إلى الشركة. ما قالته ميتا عن النقد

وقال متحدث باسم ميتا إن هذه الميزة هي محاولة لتعزيز أنظمة التنفيذ الخاصة بها لاجتثاث الحسابات المفترسة المحتملة، "لا نعتقد أن الناس يريدون منا أن نقرأ رسائلهم الخاصة، لذا فقد أمضينا السنوات الخمس الماضية في تطوير إجراءات أمان قوية لمنع إساءة الاستخدام ومكافحتها مع الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت.

ونُقل عن المتحدث قوله: "يتضمن ذلك فرض إعدادات خصوصية أكبر على أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا عند انضمامه إلى فيسبوك وتقييد البالغين من إرسال رسائل خاصة إلى المراهقين إذا لم يكونوا أصدقاء".

وقال جيل كينت، مدير سياسة المراسلة في شركة ميتا، إن الشركة تعمل على تكنولوجيا التعلم الآلي لاكتشاف الإشارات المنشورة علنًا والتي ستساعدها في تحديد الحيوانات المفترسة المحتملة.