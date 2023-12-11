أمازون تقيم دعوى قضائية ضد محتالين.. وتزعم: حصلوا على عوائد بملايين الدولارات

MENAFN - Youm7) رفعت شركة التجارة الإلكترونية أمازون دعوى قضائية جديدة ضد مجموعة احتيال يقال إنها تدعى REKK، حيث زعمت مجموعة البيع الإلكتروني أن هذه المجموعة تقدم خدمة مدفوعة الأجر للعملاء الذين يتطلعون إلى شراء سلع باهظة الثمن (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب) بسعر رخيص من خلال استغلال نظام الإرجاع واسترداد الأموال في أمازون.وبحسب موقع TOI الهندى، فلا يشبه ذلك الحالات التي يحاول فيها المستخدمون إرجاع عنصر صغير تم شراؤه، حيث يُزعم أن النظام يقوم برد الأموال للعملاء حتى بدون إخطارهم، ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها أمازون REKK باستخدام هجمات الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي على موظفي تلبية طلبات الشركة أو الرشاوى لاستعادة ملايين الدولارات من المبالغ المستردة دون حتى إعادة العناصر.وتم رفع الدعوى أمام محكمة مقاطعة أمريكية في ولاية واشنطن وأسماء أكثر من عشرين شخصًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليونان وليتوانيا وهولندا. كيف قامت المجموعة بالاحتيال على أمازون

وتزعم الدعوى القضائية أن شركة REKK أعلنت عن خدماتها للعملاء في قناة Telegram التي تضم 30 ألف متابع، وأخذت المجموعة المبلغ كجزء من السعر الأصلي للسلعة ثم تلاعبت بالنظام للإبلاغ عن الإرجاع، وهو ما لم يحدث أبدًا.

وتتضمن الدعوى أيضًا مثالاً لكيفية عمل المخطط: مدعى عليه يُدعى أندرو لينغ، الذي طلب خمسة أجهزة iPad ثم عمل مع REKK لاسترداد الأموال.وفي هذه الحالة، يُزعم أن مجموعة المحتالين استخدمت هجومًا تصيدًا ضد أحد موظفي مركز الشحن لوضع علامة على أنظمة أمازون التي تم استلام جهاز iPad من قبل شركة التجارة الإلكترونية، وزعمت الدعوى أيضًا أن المجموعة قامت برشوة موظف آخر في أمازون.وتم اتهام هذا الموظف بالموافقة على إرجاع 76 منتجًا تزيد قيمتها عن 100000 دولار أمريكي مقابل 3500 دولار أمريكي، بينما تم دفع مبلغ 5000 دولار أمريكي لآخر للموافقة على 56 إرجاعًا مزيفًا بقيمة تزيد عن 75000 دولار أمريكي.وقد تم رفعه يوم الخميس أمام محكمة مقاطعة أمريكية في ولاية واشنطن، وأسماء أكثر من عشرين شخصًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليونان وليتوانيا وهولندا.