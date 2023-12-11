طريقة العثور على الملفات المفقودة فى Google Drive لسطح المكتب

MENAFN - Youm7) تسببت مشكلة المزامنة في إصدارات Google Drive لسطح المكتب في حدوث فوضى بين المستخدمين حيث فقدت العديد من الملفات فجأة، ولمواجهة ذلك، قامت Google بتحديث تطبيق Drive لسطح المكتب بالإصدار 85.0.13.0 الذي لا يعمل على إصلاح مشكلة المزامنة فحسب، بل يقدم أيضًا أداة جديدة لاستعادة الملفات. ما هي أداة استرداد الملفات هذه في Drive لأجهزة الكمبيوتر المكتبية؟

أداة استرداد الملفات في Drive لسطح المكتب هي أداة مدمجة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء فحص كامل داخل Google Drive واستعادة الملفات المفقودة لسبب ما، بما في ذلك الملفات المفقودة بسبب مشكلات المزامنة في الإصدار السابق.

تقوم هذه الميزة بفحص محرك الأقراص ومحاولة استعادة الملفات المفقودة من النسخة الاحتياطية واستعادتها في مجلد منفصل يسمى الاسترداد من النسخ الاحتياطية. إليك كيفية استخدام هذه الميزة عند فتح Drive لسطح المكتب

قم بتشغيل تطبيق Open Drive لسطح المكتب على جهازك. يمكنك عادةً العثور عليه في قائمة البرامج أو التطبيقات المثبتة لديك.

انتقل إلى شريط القوائم أو علبة النظام حدد موقع شريط القائمة أعلى الشاشة (لمستخدمي Mac) أو علبة النظام في الزاوية اليمنى السفلية (لمستخدمي Windows). علبة النظام هي المكان الذي توجد فيه عادةً أيقونات تشغيل التطبيقات والأدوات المساعدة. انقر على أيقونة Drive لسطح المكتب في شريط القائمة أو علبة النظام، ابحث عن رمز Drive لسطح المكتب. انقر عليها لفتح قائمة أو عرض خيارات إضافية تتعلق بالتطبيق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift اضغط باستمرار على مفتاح Shift على لوحة المفاتيح.انقر على الإعدادات أثناء الضغط باستمرار على مفتاح Shift، انقر فوق خيار "الإعدادات" ضمن قائمة Drive لسطح المكتب. قد تؤدي مجموعة المفاتيح هذه إلى فتح إعدادات إضافية أو متقدمة داخل التطبيق. حدد خيار "الاسترداد من النسخ الاحتياطية" يجب أن تظهر قائمة فرعية أو نافذة الإعدادات المتقدمة. ابحث عن خيار "الاسترداد من النسخ الاحتياطية" وحدده. تم تصميم هذه الميزة لمساعدتك على استعادة الملفات أو البيانات من النسخ الاحتياطية المحفوظة مسبقًا. الوصول إلى ميزة الاسترداد بمجرد تحديد خيار "الاسترداد من النسخ الاحتياطية"، يجب أن يكون لديك الآن إمكانية الوصول إلى ميزة الاسترداد. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة أو المطالبات للتنقل عبر النسخ الاحتياطية المتاحة واستعادة ملفات أو بيانات محددة حسب الحاجة.



