خطوة بخطوة.. كيف يمكنك إرسال رسائل ذاتية التدمير على واتساب؟

MENAFN - Youm7) قام WhatsApp بتوسيع "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية، تتيح الميزة التي سيتم طرحها عالميًا بدءًا من اليوم للمستخدمين ضبط الرسائل لتختفي بعد الاستماع إليها، تمامًا مثل الميزة الحالية للصور ومقاطع الفيديو.قد يكون هذا مفيدًا في المواقف التي تريد فيها مشاركة معلومات حساسة، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، مع صديق أو عندما تريد إرسال رسالة مفاجئة يجب سماعها مرة واحدة فقط.عرض مرة واحدة يتم تمييز الرسائل الصوتية برمز "مرة واحدة"، تمامًا مثل عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة. لا يمكن تشغيل هذه الرسائل الصوتية إلا مرة واحدة.يقول واتساب أن جميع الرسائل الشخصية، حتى الرسائل الصوتية "للعرض مرة واحدة"، يتم تشفيرها من طرف إلى طرف بشكل افتراضي. كيفية إرسال رسالة صوتية "عرض مرة واحدة" على الواتس آب

لإرسال عرض مرة واحدة رسالة صوتية، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح دردشة فردية أو جماعية. 2. اضغط على الميكروفون. 3. اسحب لأعلى لقفل التسجيل. 4. اضغط مع الاستمرار على زر التسجيل. 5. عندما يتحول الزر إلى اللون الأخضر، تكون في وضع العرض مرة واحدة. 6. اضغط على زر الإرسال. 7. إذا قام المستلم بتمكين قراءة الرسائل، فسترى إيصالًا مفتوحًا في الدردشة عندما يفتح طريقة العرض الخاصة بك بمجرد الوسائط أو الرسالة الصوتية. أشياء يجب معرفتها

لإرسال رسالة عرض مرة واحدة، ستحتاج إلى تحديد خيار العرض مرة واحدة في كل مرة. بمجرد عرضها، لا يمكن رؤية الرسائل الصوتية مرة أخرى. للتحقق مما إذا كان مفتوحًا، يجب أن يكون المستلم قد قرأ الإيصالات، كما لن يتم حفظ الرسائل على أجهزتهم، ولا يمكن تسجيلها.

عندما تتلقى رسالة صوتية، عليك فتحها والاستماع إليها خلال 14 يومًا من إرسالها. ستنتهي صلاحية الرسالة وتختفي من الدردشة إذا لم تقم بذلك. بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن من إعادة توجيه أو حفظ أو تمييز أو مشاركة أي رسائل صوتية مرسلة أو مستلمة باستخدام ميزة العرض مرة واحدة للوسائط.يمكن استعادة الرسائل الصوتية التي لم يتم فتحها أثناء النسخ الاحتياطي، ومع ذلك، إذا تم فتح صورة أو رسالة صوتية أو مقطع فيديو، فلن يتم تضمينها في النسخة الاحتياطية، وبالتالي لا يمكن استعادتها، من المهم أيضًا ملاحظة أنه لا يمكنك التقاط لقطة شاشة لأي وسائط تتلقاها.