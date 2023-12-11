دراسة تكشف عن الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية بيانات المستخدمين

MENAFN - Youm7) في الوقت الذي تتزايد فيه خروقات البيانات، وجدت دراسة بتكليف من شركة آبل الطريقة "المجدية الوحيدة" لحماية بيانات المستهلك، وقالت أيضًا إنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، زادت خروقات البيانات الأمريكية بنسبة 20٪ مقارنة بالعام 2022 بأكمله.وتشير الدراسة، التي أجراها البروفيسور ستيوارت إي مادنيك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أنه مع انتشار الخروقات، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية بيانات المستهلك هي الاستخدام الأوسع للتشفير الشامل.ومع ذلك، لا تتضمن الدراسة أي نتائج تتعلق بانتهاكات البيانات في شركة آبل نفسها، وتم إجراؤه بعد حوالي عام من طرح الشركة لميزة جديدة لتوسيع التشفير الشامل للبيانات المخزنة في خدمة iCloud الخاصة بها."في عالم اليوم المترابط، تعتمد كل مؤسسة تقريبًا على مجموعة واسعة من البائعين والبرامج. ونتيجة لذلك، لا يحتاج المتسللون إلا إلى استغلال نقاط الضعف في برامج الطرف الثالث أو نظام البائع للوصول إلى البيانات المخزنة بواسطة كل مؤسسة تعتمد وقالت الدراسة بحسب وكالة رويترز للأنباء. التشفير يجعل البيانات غير قابلة للوصول

يجعل التشفير الشامل من المستحيل على الشركة التي تقوم بتخزين البيانات - أو أي متسلل أو حتى جهات إنفاذ القانون - فك تشفير بيانات المستخدم دون امتلاك معلومات إضافية أيضًا، مثل كلمة المرور.

وفي ضوء ذلك، تدرس بريطانيا قانونًا يسمح لهيئة تنظيم وسائل الإعلام في البلاد Ofcom بالحصول على صلاحية الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين، كما شجعت شركات مثل Meta، التي تمتلك WhatsApp وSignal، على عدم توسيع استخدامها للتشفير الشامل.ووجدت الدراسة أيضًا أن شركات التكنولوجيا تتعرض لهجمات متكررة من قبل المتسللين لأنها تقدم خدمات لأهداف قيمة. وتعرضت مايكروسوفت لهجوم من قراصنة صينيين هذا العام، حيث سُرقت عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية في الهجوم.