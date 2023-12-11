مجموعة طيران الخليج ومعهد BIBF يتعاونان لتقديم فرص التعليم والتدريب المتخصص والمؤهلات الاحترافية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تمثل‭ ‬بداية‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬لتقديم‭ ‬فرص‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المتخصص‭ ‬والمؤهلات‭ ‬الاحترافية‭ ‬للموظفين‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬لتأكيد‭ ‬التزامهم‭ ‬بالتعاون،‭ ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وعن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭. ‬وشدد‭ ‬المسؤولان‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيقوم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬ومجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بالتعاون‭ ‬لتطوير‭ ‬برامج‭ ‬متقدمة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الديناميكية‭ ‬للقطاع‭. ‬وسيشمل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة،‭ ‬تتضمن‭ ‬دورات‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص،‭ ‬والمؤهلات‭ ‬المهنية‭.‬

وقد‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بإمكانيات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬واستدامته‭. ‬وسوف‭ ‬تمهد‭ ‬جهودنا‭ ‬المشتركة‭ ‬الطريق‭ ‬لقوى‭ ‬عاملة‭ ‬ماهرة‭ ‬ومبدعة‭ ‬يمكنها‭ ‬قيادة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬الذي‭ ‬يعنى‭ ‬برفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عملنا‭ ‬المشترك‭ ‬فإننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مواهب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬تتوقع‭ ‬أيضًا‭ ‬التوجهات‭ ‬والتحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتتكيف‭ ‬معها‮»‬‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬لرفع‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬العالمي‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران،‭ ‬ستقوم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬