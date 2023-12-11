زيارة تمكين لشركة إبراهيم خليل كانو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بزيارة

لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المستحدثة‭ ‬وإطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المميزات‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬يمتد‭ ‬تاريخها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬والمختصة‭ ‬بخدمات‭ ‬بيع‭ ‬وصيانة‭ ‬وتأجير‭ ‬السيارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والأمن،‭ ‬وتوفير‭ ‬المعدات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬تطور‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2600‭ ‬موظف‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬تمكين‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاعهم‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حزم‭ ‬الدعم‭ ‬لتوظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬ومجزية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬وتطوره‭.‬