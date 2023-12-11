زيارة تمكين لشركة إبراهيم خليل كانو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت الإدارة التنفيذية لصندوق العمل (تمكين) بزيارة
لشركة إبراهيم خليل كانو، وذلك لتقديم عرض حول برامج «تمكين» المستحدثة وإطلاعهم على أبرز المميزات ضمن المبادرات الرئيسية الثلاث التي تتمثل في دعم التوظيف والتطور الوظيفي إلى جانب دعم المؤسسات.
وتعد شركة إبراهيم خليل كانو إحدى أهم وأكبر الشركات العائلية التي يمتد تاريخها لأكثر من 60 عاماً والمختصة بخدمات بيع وصيانة وتأجير السيارات، إلى جانب الاستشارات الإدارية، وتقنية المعلومات والأمن، وتوفير المعدات الصناعية، وغيرها، حيث تهدف الزيارة إلى تشجيع الشركة على الاستفادة من برامج دعم تطور الكوادر الوطنية ضمن فريق عمل الشركة الذي يزيد على 2600 موظف.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها تمكين لعدد من مؤسسات القطاع الخاص من أجل إطلاعهم على برامج تمكين المستحدثة وكيفية الاستفادة من حزم الدعم لتوظيف الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية ومجزية للبحرينيين مما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد المحلي وتطوره.
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