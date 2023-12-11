بنك البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات بقيمة 100,000 دينار لشهر نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬الإنستغرام‭ ‬التابعة‭ ‬للبنك‭ ‬فوز‭ ‬فاطمة‭ ‬حميد‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬لحساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬تتاح‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬كبرى‭ ‬واحدة‭ ‬متبقية‭ ‬قيمتها‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬سيتم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مما‭ ‬يضيف‭ ‬مستوى‭ ‬إضافيا‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬والإثارة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬تشمل‭ ‬حملة‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬للاستثمار‭ ‬أيضًا‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أسبوعية‭. ‬سيحصل‭ ‬ثمانية‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أسبوعيًا،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬لزيادة‭ ‬مدخراتهم‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭ ‬المستقبلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬علي‭ ‬الدرزي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬البركة،‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬العميق‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬المحترمين‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري،‭ ‬وأكد‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬باقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وبوجود‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬واحدة‭ ‬متبقية‭ ‬قيمتها‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لحساب‭ ‬البركات،‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬الصادق‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬ونهنئ‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬ونشاركهم‭ ‬فرحتهم‭ ‬بنجاحهم‭ ‬كفائزين‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬البركات‭. ‬إن‭ ‬ثقتكم‭ ‬فينا‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬تزال‭ ‬الدافع‭ ‬الحقيقي‭ ‬وراء‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفرص‭ ‬مكافأة‭ ‬مجزية‮»‬‭.‬

باستطاعة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذويهم‭ ‬أو‭ ‬ممثليهم‭ ‬القانونيين‭. ‬وكذلك‭ ‬باستطاعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬وإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬135‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬بصفته‭ ‬حدًا‭ ‬أدنى‭.‬