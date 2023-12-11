بنك البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات بقيمة 100,000 دينار لشهر نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك عبر البث المباشر من خلال منصة الإنستغرام التابعة للبنك فوز فاطمة حميد بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100 , 000 دينار بحريني، وذلك ضمن سحوبات شهر نوفمبر لحساب البركات الاستثماري. وقد تم إجراء السحب بحضور مسؤولين من البنك، بالإضافة إلى المدققين الداخليين والخارجيين وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
ومع اقتراب نهاية العام، تتاح لعملاء البنك فرصة الفوز بجائزة كبرى واحدة متبقية قيمتها 100 , 000 دينار بحريني. سيتم إجراء السحب على هذه الجائزة الكبرى في نهاية عام 2023، مما يضيف مستوى إضافيا من الترقب والإثارة. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تشمل حملة حساب البركات للاستثمار أيضًا جوائز نقدية أسبوعية. سيحصل ثمانية فائزين محظوظين على جائزة نقدية قدرها 500 دينار بحريني أسبوعيًا، مما يتيح لهم فرصة لزيادة مدخراتهم أو الاستثمار في أهدافهم المالية المستقبلية.
وبهذه المناسبة، أعرب علي الدرزي، القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الإسلامي البركة، عن امتنانه العميق لجميع العملاء المحترمين الذين وضعوا ثقتهم في حساب البركات الاستثماري، وأكد قائلاً: «باقتراب نهاية عام 2023، وبوجود جائزة كبرى واحدة متبقية قيمتها 100 , 000 دينار بحريني لحساب البركات، نود أن نعبر عن امتناننا الصادق لعملائنا الكرام، ونهنئ الفائزين في السحوبات التي أجريت طوال العام ونشاركهم فرحتهم بنجاحهم كفائزين في سحوبات البركات. إن ثقتكم فينا كانت وما تزال الدافع الحقيقي وراء التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة وفرص مكافأة مجزية».
باستطاعة الأفراد من جميع الجنسيات الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما فتح حساب البركات الاستثماري من بنك البركة الإسلامي، وأيضًا لمن هم دون 18 عامًا من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وكذلك باستطاعة المؤسسات والشركات فتح حساب البركات الخاص بهم وإيداع مبلغ قدره 50 دينارا بحرينيا أو ما يُعادل 135 دولارا أمريكيا بصفته حدًا أدنى.
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