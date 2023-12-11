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((زين)) تتعاون مع تحالف شركات اتصالات خليجية لإطلاق ((مركز ابتكار الاستدامة))

12/11/2023 11:32:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دخلت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬اتصالات‭ ‬شركات‭ ‬خليجية‭ ‬ e ‭&‬،‭ ‬ stc ،‭ ‬ Ooredoo ،‭ ‬بيون،‭ ‬عُمانتل،‭ ‬دو،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬رئيسيين‭ ‬إقليميين‭ ‬ودوليين‭ ‬لإطلاق‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬التصدي‭ ‬لتغير‭ ‬لمناخ،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬موثوقة،‭ ‬وتقديمها‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬ومبادرات‭ ‬التصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬اقتصاديات‭ ‬منخفضة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

وستبحث‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬إذ‭ ‬ستقدم‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الرؤية‭ ‬العميقة‭ ‬لمعالجة‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح،‭ ‬ستمكن‭ ‬المبادرة‭ ‬مشغلي‭ ‬الاتصالات‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬اعتمادهم‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الوقود‭ ‬التقليدية‭ ‬والتحرك‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬الأخضر‭.‬

وأكدت‭ ‬زين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التكاليف‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سيلعب‭ ‬أيضا‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬الأوسع‭ ‬لقطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الاتصالات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬يستهدف‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬ومبادرات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬سيعزز‭ ‬جهود‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعاونية‭ ‬تمكن‭ ‬مشغلي‭ ‬الاتصالات‭ ‬ومقدمي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ومعاهد‭ ‬البحوث‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والموارد‭ ‬والخبرات،‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬سيدفع‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحددة‭ ‬لصناعة‭ ‬الاتصالات‭. ‬وسيقوم‭ ‬المركز‭ ‬المجهز‭ ‬بأحدث‭ ‬المرافق‭ ‬بوضع‭ ‬النماذج‭ ‬الأولية‭ ‬والاختبارات‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬باستخدام‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهي‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬دورة‭ ‬التطوير‭ ‬وضمان‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬للتقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭. ‬وإدراكا‭ ‬لأهمية‭ ‬المهنيين‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مبادرات‭ ‬الابتكار،‭ ‬سيقدم‭ ‬المركز‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءات‭ ‬الأفراد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتركيب‭ ‬وصيانة‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭.‬

سيعمل‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬وعقد‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬داعم‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود،‭ ‬ويعزز‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬الازدهار‭ ‬المعرفي،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الموحدة‭ ‬والممارسات،‭ ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬بتحويل‭ ‬نماذج‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬ووعيا‭ ‬بالبيئة‭.‬

وقالت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬جينيفر‭ ‬سليمان‭: ‬‮«‬تتزامن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬نشاهده‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬حدة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬شركات‭ ‬مثل‭ ‬زين‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬لتقليل‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لعملياتها‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الكربون‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مشغلي‭ ‬الاتصالات‭ ‬يعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬جهد‭ ‬وتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والتأثير‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تمارسه‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬وقعت‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ stc ،‭ ‬مجموعة‭ ‬اتصالات،‭ ‬بتلكو،‭ ‬دو،‭ ‬وشركة‭ ‬عمانتل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬التعاون‭ ‬بشأن‭ ‬تغيرات‭ ‬المناخ‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وحمايتها‭ ‬وتقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬عبر‭ ‬العمليات،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لتحسين‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وتفعيل‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والنهوض‭ ‬بأجندة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكدت‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬التعاون‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وحمايتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬إذ‭ ‬تشمل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتضمنة‭ ‬فهماً‭ ‬أفضل‭ ‬للبصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬عبر‭ ‬العمليات،‭ ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬مذكرة
التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬وواضعي‭ ‬السياسات‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬وتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬يمثل‭ ‬أهمية‭ ‬متزايدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬زين،‭ ‬لذا‭ ‬قامت‭ ‬بإطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتقليص‭ ‬بصمتها‭ ‬البيئية،‭ ‬إذ‭ ‬تتفهم‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬يجلبها‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬لذا‭ ‬تعمل‭ ‬زين‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الحلول‭ ‬الخضراء‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬فهدفها‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬أجندتها‭ ‬نحو‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬منهجية‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البيئة،‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬تواصل‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬تطوير‭ ‬مراجعة‭ ‬أعمالها،‭ ‬وآليات‭ ‬ونماذج‭ ‬الحوكمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬تغيُّر‭ ‬المناخ‭ ‬وإدارة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭.‬

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