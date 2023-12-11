مجموعة بنك البحرين الوطني تنظم مسابقة ((تحدي الابتكار)) للموظفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت مجموعة بنك البحرين الوطني، المؤلفة من بنك البحرين الوطني ( NBB ) وبنك البحرين الإسلامي ( BisB )، مؤخرًا مسابقة تتمحور حول مفهوم النمو الرقمي تحت عنوان «تحدي الابتكار». وتهدف هذه المسابقة إلى التشجيع على ثقافة الابتكار المؤسسي، وتوفير منصة تمكن الموظفين من مشاركة أفكارهم الإبداعية التي من شأنها دعم استراتيجية النمو الرقمي المستقبلية في المجموعة.
وكجزء من المسابقة، تمكن موظفو المجموعة من استخراج مفاهيم إبداعية متنوعة من خلال العمل بشكل جماعي أو فردي، ثم تقديمهم للأفكار والمقترحات النهائية للتقييم. وقد بلغ عدد المقترحات النهائية 70 مفهومًا مبتكرًا مُقدمًا من قِبل الأفراد والمجموعات المشاركة والمنتمية إلى 10 إدارات مختلفة من كلا البنكين.
تمت استضافة نهائيات مسابقة «تحدي الابتكار» في HQ الكائن بمجمع السيف، حيث استعرض 15 مشاركًا بعد تصفية المشاركات أفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة. وقد أشرف على تحكيم التصفيات النهائية واختيار المرشحين الثلاثة النهائيين كلٌ من: السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، والسيد رازي أمين رئيس تنفيذي للمجموعة – التكنولوجيا لدى مجموعة بنك البحرين الوطني.
وفي ختام المسابقة، تم تنظيم حفل في المقر الرئيسي للبنك لإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين. وتم خلال الحفل تكريم مريم إبراهيم من بنك البحرين الإسلامي لحصولها على المركز الثالث، وميرت كبادي وزهرة المشيمع من بنك البحرين الوطني في المركز الثاني، فيما حاز كلٌ من الياس مراد وأحمد الكوهجي جائزة المركز الأول.
وفي معرض تعليقه على نجاح مبادرة «تحدي الابتكار»، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين في تحدي الابتكار 2023، ونثني على جهودهم المثمرة والمتميزة. لقد ذُهلنا بإبداع مفاهيمهم ومقترحاتهم المقدمة ومدى تفانيهم طوال فترة المسابقة. كما نود تهنئة الفائزين، ونتطلع إلى العمل على تنفيذ أفكارهم المتفردة والاستثنائية».
من جانبه، علق ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلًا: «لقد أسهم هذا التحدي في منح الموظفين فرصة مثمرة لإبراز تفكيرهم الإبداعي واستعراض مقترحاتهم المبتكرة، وذلك بما يسهم في خلق مفاهيم رائعة من شأنها التأثير بشكل إيجابي على تطور المجموعة. ونحن نتطلع إلى استضافة المزيد من المبادرات المماثلة لتشجيع أعضاء فريقنا الدؤوب على إثراء مستقبل القطاع بخبراتهم».
وتواصل مجموعة بنك البحرين الوطني الاستثمار في المبادرات التي تعزز ثقافة الابتكار، وتحرص على توفير الفرص التي تمكن القوى العاملة لديها من المساهمة بشكل قيم في تطوير المنظومة المؤسسية.
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