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مجموعة بنك البحرين الوطني تنظم مسابقة ((تحدي الابتكار)) للموظفين

12/11/2023 11:32:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مسابقة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬مفهوم‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الابتكار‮»‬‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬تمكن‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬أفكارهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬تمكن‭ ‬موظفو‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬مفاهيم‭ ‬إبداعية‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬أو‭ ‬فردي،‭ ‬ثم‭ ‬تقديمهم‭ ‬للأفكار‭ ‬والمقترحات‭ ‬النهائية‭ ‬للتقييم‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المقترحات‭ ‬النهائية‭ ‬70‭ ‬مفهومًا‭ ‬مبتكرًا‭ ‬مُقدمًا‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجموعات‭ ‬المشاركة‭ ‬والمنتمية‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬إدارات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البنكين‭.‬

تمت‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الابتكار‮»‬‭ ‬في‭ ‬ HQ ‭ ‬الكائن‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬15‭ ‬مشاركًا‭ ‬بعد‭ ‬تصفية‭ ‬المشاركات‭ ‬أفكارهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬المبتكرة‭. ‬وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تحكيم‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬واختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬الثلاثة‭ ‬النهائيين‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭: ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والسيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والسيد‭ ‬رازي‭ ‬أمين‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المسابقة،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬لإعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬وتوزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬مريم‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لحصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وميرت‭ ‬كبادي‭ ‬وزهرة‭ ‬المشيمع‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬حاز‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬الياس‭ ‬مراد‭ ‬وأحمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الابتكار‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬الابتكار‭ ‬2023،‭ ‬ونثني‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المثمرة‭ ‬والمتميزة‭. ‬لقد‭ ‬ذُهلنا‭ ‬بإبداع‭ ‬مفاهيمهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬المقدمة‭ ‬ومدى‭ ‬تفانيهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬المسابقة‭. ‬كما‭ ‬نود‭ ‬تهنئة‭ ‬الفائزين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬أفكارهم‭ ‬المتفردة‭ ‬والاستثنائية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أسهم‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الموظفين‭ ‬فرصة‭ ‬مثمرة‭ ‬لإبراز‭ ‬تفكيرهم‭ ‬الإبداعي‭ ‬واستعراض‭ ‬مقترحاتهم‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مفاهيم‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬المجموعة‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المماثلة‭ ‬لتشجيع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقنا‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬بخبراتهم‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬قيم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬المؤسسية‭.‬

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