مناقصة لصيانة وإصلاح المكيفات المركزية في مدارس وزارة التربية والتعليم وإداراتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتبت نوال عباس:
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 9 مناقصات من 9 جهات مطروحة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها وزارة التربية والتعليم لصيانة وإصلاح المكيفات المركزية (الأنظمة الخاصة) في مدارس وادارات وزارة التربية والتعليم. وتقدمت ورشة أوال لتصليح الثلاجات ومكيفات الهواء بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 121 , 731 دينارا.
وتتضمن المناقصة صيانة وإصلاح المكيفات المركزية (الأنظمة الخاصة) في مدارس وإدارات وزارة التربية والتعليم على مدى 3 سنوات، والتي تتضمن إصلاح الأعطال الطارئة بصورة يومية، على مدار الساعة وخلال العطل، والإجازات الرسمية. كما تشمل المناقصة تكلفة توريد وتركيب قطع الغيار، بالإضافة إلى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، وذلك بحسب متطلبات وزارة التربية والتعليم، والتي تتم عدة مرات في السنة، لضمان عمل المكيفات المركزية بأحسن صورة ممكنة.
كما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لتجديد واجهة مبنى قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وتقدت شركة JAHECON بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 479 , 282 دينارا.
وتبحث المستشفيات الحكومية عن مقاول متخصص لأعمال التجديد الخارجي للمبنى الرئيسي لمستشفى السلمانية الطبي، مبنى الحوادث والطوارئ، والهدف من المشروع هو ضمان بيئة ترحيبية وآمنة لمرضانا وعائلاتهم وموظفينا المتفانين.
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