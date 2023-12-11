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مناقصة لصيانة وإصلاح المكيفات المركزية في مدارس وزارة التربية والتعليم وإداراتها

12/11/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭:‬


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬9‭ ‬مناقصات‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬جهات‭ ‬مطروحة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لصيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬المكيفات‭ ‬المركزية‭ (‬الأنظمة‭ ‬الخاصة‭) ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬وادارات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭. ‬وتقدمت‭ ‬ورشة‭ ‬أوال‭ ‬لتصليح‭ ‬الثلاجات‭ ‬ومكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬121 ‭,‬ 731‭ ‬دينارا‭.‬

وتتضمن‭ ‬المناقصة‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬المكيفات‭ ‬المركزية‭ (‬الأنظمة‭ ‬الخاصة‭) ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬وإدارات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬إصلاح‭ ‬الأعطال‭ ‬الطارئة‭ ‬بصورة‭ ‬يومية،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وخلال‭ ‬العطل،‭ ‬والإجازات‭ ‬الرسمية‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬المناقصة‭ ‬تكلفة‭ ‬توريد‭ ‬وتركيب‭ ‬قطع‭ ‬الغيار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬ببرامج‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والتي‭ ‬تتم‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬لضمان‭ ‬عمل‭ ‬المكيفات‭ ‬المركزية‭ ‬بأحسن‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتجديد‭ ‬واجهة‭ ‬مبنى‭ ‬قسم‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وتقدت‭ ‬شركة‭ ‬ JAHECON ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬479 ‭,‬ 282‭ ‬دينارا‭.‬

وتبحث‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬مقاول‭ ‬متخصص‭ ‬لأعمال‭ ‬التجديد‭ ‬الخارجي‭ ‬للمبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬مبنى‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬بيئة‭ ‬ترحيبية‭ ‬وآمنة‭ ‬لمرضانا‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬وموظفينا‭ ‬المتفانين‭.‬

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