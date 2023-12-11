Tuesday, 12 December 2023 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير جازان يُعزِّي في وفاة عبدالحفيظ مهدي السروري

12/11/2023 11:31:41 PM
(MENAFN- Al Watan) قدَّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، تعازيه ومواساته إلى أُسرة السروري في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقاً، جاء ذلك خلال إتصال هاتفيّ أجراه أمير المنطقة بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري، ودعا الأمير اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
وأعرب مهدي السروري عن شكره لأمير منطقة جازان على مواساته لهم وتعزيته التى كان لها الأثر البالغ في تخفيف المصاب، داعياً اللهَ -عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ الأمير،وأن يمده بالصحة والعافية،و ألا يريه أَيَّ مكروه.

MENAFN11122023000089011017ID1107575324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث