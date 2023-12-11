أمير جازان يُعزِّي في وفاة عبدالحفيظ مهدي السروري

(MENAFN
- Al Watan) قدَّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، تعازيه ومواساته إلى أُسرة السروري في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقاً، جاء ذلك خلال إتصال هاتفيّ أجراه أمير المنطقة بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري، ودعا الأمير اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
وأعرب مهدي السروري عن شكره لأمير منطقة جازان على مواساته لهم وتعزيته التى كان لها الأثر البالغ في تخفيف المصاب، داعياً اللهَ -عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ الأمير،وأن يمده بالصحة والعافية،و ألا يريه أَيَّ مكروه.
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