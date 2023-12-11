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انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميا بعد وجود دام عشر سنوات

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) امس مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطا مسلحا وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.
وأكدت المتحدثة باسم «مينوسما» فاتوماتا كابا لـ «فرانس برس» أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي الذي تمكنت وكالة «فرانس برس» من حضوره يشكل النهاية الرسمية للمهمة رغم أن بعض أفرادها لايزالون موجودين في المكان.
ويضع إنهاء المهمة حدا لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هددت استقرار الدولة الفقيرة، وطال العنف وسط البلاد وامتد الى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبب بمقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص.
وتعتبر «مينوسما» بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها خصوصا جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش»، وضمت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.
ورغم الخسائر البشرية والالتزام المالي الكبير، تعرضت مينوسما لانتقادات شديدة من ماليين شجبوا عدم قدرتها على وضع حد للأزمة في البلاد.
وأشار قائد البعثة القاسم واني امس إلى صعوبة المهمة في سياق العنف غير المتكافئ، وفي منطقة عمليات شاسعة وفي ظل «توقعات عالية» من السكان.
وأضاف «حتما ستظهر فجوة بين ما يمكن للبعثة تحقيقه بشكل معقول والآمال التي تمكنت من تجاوزها. وعلى الرغم من ذلك، تم إنجاز الكثير».
وأكد أن البعثة الأممية أنجزت في غياب الدولة المالية «العديد من المشاريع (...) شكلت فارقا حقيقيا في حياة مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الماليين».
وشدد على أن فعالية مينوسما تعتمد جزئيا على تعاون الجهات الفاعلة المالية.

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