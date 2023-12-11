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أميركا قلقة من استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض واسرائيل تحاصر المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين امس إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.
وقال كيربي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة (أير فورس وان) «طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة مزيد».
وقال كيربي إن الفوسفور الأبيض له «استخدام عسكري مشروع» يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.
وأضاف «من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة... وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح».
الى ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة امس، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان الوحيد العامل في شمال قطاع غزة.
وقال مدير المستشفى أحمد الكحلوت للصحافيين إن قوات الجيش تطوق المستشفى، فيما الطائرات المسيرة تستهدف كل من يخرج من أو يدخل إلى المستشفى ما يهدد حياة الأطقم الطبية والمرضى والنازحين بداخله.
وذكر الكحلوت أنه يتواجد في المستشفى 65 جريحا يتلقون العلاج و12 طفلا في العناية المركزة و6 أطفال خدج و3 آلاف نازح.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف منظومة المياه للمستشفى ما تم للجوء إلى المياه الجوفية، فيما لا تتوافر أي إمدادات طعام أو أدوية للمستشفى.
في السياق قالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفى (الأوروبي) في خان يونس تعرض لقصف مدفعي بشكل متكرر اليوم مما أعاق وصول عشرات الجرحى إلى الرعاية الصحية.
ويتبع المستشفى الأوروبي إلى إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ويضم نحو 70 ألف نازح، وهو واحد من بين 12 مستشفى في جنوب قطاع غزة تعمل بشكل جزئي.
وبحسب إحصائيات رسمية قتل 295 شخصا من الكوادر الصحية وتم استهداف أكثر من 50 سيارة إسعاف وإخراجها عن الخدمة، بالإضافة لاعتقال 36 كادرا صحيا من غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تحت اسم «السيوف الحديدية».
وبدأت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته «طوفان الأقصى»، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.

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