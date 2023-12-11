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بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس بتعزيز «القوة العسكرية ـ البحرية» لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.
وشارك بوتين في مراسم رفع العلم التي أقيمت في سيفيرودفينسك على البحر الأبيض، حيث بنيت مدى السنوات الست الأخيرة الغواصتان «كراسنويارسك» و«الإمبراطور الاسكندر الثالث».
وقال بوتين في كلمة وجهها للبحارة «بسفن كهذه وبأسلحة كهذه، ستشعر روسيا أنها آمنة». وتفقد إحدى الغواصتين في مياه القطب الشمالي المتجمدة.
وقال الرئيس الروسي إن الغواصتين «ستعززان الجاهزية القتالية للبحرية الروسية وقوتنا البحرية في القطب الشمالي وفي الشرق الأوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق».
وإضافة إلى هاتين السفينتين اللتين ستدخلان أسطول المحيط الهادئ، تبني روسيا ثماني غواصات نووية.
ومع قرب دخول المعارك في أوكرانيا عامها الثاني، أجرت روسيا تحولا في اقتصادها لإتاحة التركيز بشكل كبير على الإنتاج العسكري.

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