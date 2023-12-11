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ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم الاحتيال المالي لم يعد لدي ما أقوله

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عدم حضور محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي، لأنه «لم يعد لديه ما يقوله»، بعدما كان قد أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة.
ونشر ترامب (77 عاما) رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أكد فيها أنه «أدلى بشهادته حول كل شيء» في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في «منظمة ترامب».
والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر الماضي هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ «حملة اضطهاد» ضده أو «محاكمة تليق بجمهوريات الموز».
وبعد هجمات استهدف كاتبة المحكمة، منع القاضي ترامب من التحدث عن فريقه وفرض عليه غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار لانتهاكه هذا الأمر.
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس صالحه. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر 2023 أن الادعاء قدم «أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول» المجموعة، بالأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة «لعمليات احتيال متكررة»، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مائة عام في «وول ستريت»، لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.
لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملف خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.

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