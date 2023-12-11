Tuesday, 12 December 2023 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند المحكمة العليا تؤيد إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير ذات الأغلبية المسلمة

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادقت المحكمة العليا في الهند على قرار حكومة ناريندرا مودي بشأن إلغاء الحكم الذاتي المحدود لمنطقة «جامو كشمير» ذات الأغلبية المسلمة، وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات خلال العام المقبل.
وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في العام 2019 والذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة «جامو وكشمير» ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان «تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة».
وأيدت المحكمة إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة ودعت إلى إعادة «جامو وكشمير» إلى وضع الولاية كغيرها من الولايات الهندية الأخرى «في أقرب وأسرع وقت ممكن».
وأمرت أيضا بإجراء انتخابات في «جامو وكشمير» العام المقبل، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير حينذاك، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة لاحتواء الاحتجاجات.
وتثير السياسات القاسية لرئيس الوزراء الهندي ذي التوجهات القومية الهندوسية اعتراضات واسعة في كشمير.
ورحب مودي بالحكم «التاريخي»، وكتب على منصة «إكس» ان هذا القرار هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا».
وكان إلغاء المادة 370 من الدستور قضية أساسية في برنامج حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) منذ إنشائه. ويتوقع أن يشكل قرار المحكمة الذي يأتي قبل الانتخابات العام المقبل، دفعا إضافيا لمودي وحزبه.
ومنذ تعليق هذه المادة، قامت السلطات الهندية بتقييد الحريات الإعلامية والاحتجاجات العامة في تقليص واضح للحريات المدنية.
وسمحت التغييرات للهنود من خارج المنطقة بشراء أراض فيها وشغل وظائف حكومية والحصول على منح تعليمية، وهي سياسة ندد بها المعارضون، معتبرين أنها «استعمار استيطاني».
الجدير بالذكر أن منطقة كشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في عام 1947. وتطالب كل من القوتين النوويتين بالسيادة على المنطقة بأكملها. وأدى هذا النزاع إلى نشوب ثلاث حروب بين الهند وباكستان.
وبداية، كانت نيودلهي لا تسيطر سوى على الشؤون الخارجية والعملة والاتصالات في كشمير، لكن مع مرور الزمن، تعاون زعماء المنطقة المؤيدون للهند مع سلطات نيودلهي لتقليص هذه الهوة.
وشهدت المنطقة التي تديرها الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

MENAFN11122023000130011022ID1107575308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث