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الغزاويون يعودون إلى البابور للطهي

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينكب إبراهيم شومان داخل ورشة في قطاع غزة على إصلاح مواقد نحاسية قديمة تعمل بالكاز، لمساعدة النازحين في القطاع الذين حرموا من الغاز أو الحطب جراء الحرب الإسرائيلية، على الطهي. يمسك بالكماشة ثم يضع فتيلا جديدا قبل أن يقوم بتعبئة مزيج سائل محلي الصنع، ويختبر ما اذا بات الموقد المعروف باسم «البابور»، صالحا للعمل.
ويقول شومان لوكالة فرانس برس «عادت غالبية الناس إلى العصر القديم، وتقوم بإحضار البوابير لتصليحها، لأنه لا يوجد لدينا هنا لا غاز ولا وقود».
ومنذ اندلاع الحرب، شددت إسرائيل من حصارها المفروض على القطاع منذ العام 2007، وقطعت امدادات الكهرباء والوقود والمياه والمواد الغذائية. وتدخل الى غزة قوافل من المساعدات الانسانية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لكن المنظمات الدولية تؤكد أنها تبقى أقل بكثير من حاجات السكان. وتحذر المنظمات الإنسانية من الوضع الكارثي في قطاع غزة ومن انتشار الأمراض والمجاعة.
وفي ظل النقص الحاد في مصادر الطاقة، يبحث سكان غزة عن مختلف الوسائل التي تتيح لهم توفير وجبات ساخنة. ويوضح إبراهيم شومان «الناس تبحث عن الحطب في كل مكان وأصبح غير متوفر. الناس لا تملك الكثير من المال. والناس عادت إلى البوابير». وبسبب عدم وجود الكيروسين، يلجأ الى خليط محلي الصنع من زيت المحركات وزيت الوقود لإشعال المواقد. ويقوم شومان بإصلاح البوابير القديمة التي يحضرها إليه سكان غزة، أملا في أن تساعدهم على البقاء في ظروف شديدة الصعوبة، يزيدها سوءا بدء الشتاء. ويقول عدنان أبو العيش الذي أحضر موقدا نحاسيا الى شومان لإصلاحه «أعادونا 100 عام إلى الوراء».
ويوضح «نقوم بإصلاحه لأنه لا توجد لدينا بدائل. لا يوجد وقود ولا غاز ولا سولار ولا أي شيء. يجب أن نتدبر أمرنا».
ويتابع «هناك بعض السولار ولكن من الصعب العثور عليه. وقد تقضي اليوم كله بحثا عنه، وفي حال عثرت عليه قد تجد ليترا سعره بين 30 و 35 شيكل» (ما بين 7.5 و 8.7 يورو).

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