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رؤساء جامعات أميركية مرموقة يتعرضون لضغوط للاستقالة بسبب معاداة السامية

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع مئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد رسالة تدعم رئيسة الجامعة التي تواجه ضغوطا للاستقالة بعد شهادتها في جلسة استماع في الكونغرس حول تصاعد معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وتأتي رسالة الدعم لكلودين غاي التي نشرتها صحيفة «بوسطن غلوب»، بعد استقالة نظيرتها في جامعة أخرى منضوية ضمن رابطة «آيفي ليغ» للجامعات العريقة في مواجهة انتقادات حادة وضغوط سياسية بسبب مثولها في جلسة الثلاثاء الماضي.
وتحذر الرسالة من أن المحاولات السياسية لإزاحة غاي «تتعارض مع التزام جامعة هارفارد الحرية الأكاديمية»، كما ذكرت الصحيفة نفسها، وتدعو المسؤولين إلى «الدفاع عن استقلال الجامعة».
وقدمت غاي ورئيسة جامعة بنسلفانيا إليزابيث ماغيل وسالي كورنبلوث رئيسة جامعة «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» إجابات قانونية طويلة عندما سئلن عما إذا كان الطلاب الذين يدعون إلى «إبادة جماعية لليهود» في جامعاتهن ينتهكون قواعد سلوك الطلاب.وكانت ردود الفعل على شهادتهن سريعة ومكثفة، إذ هدد مانحون بإلغاء ملايين الدولارات المقدمة إلى المؤسسات، وانتشرت مناقشات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب 74 مشرعا رسائل تطالب بإقالتهن فورا. واستقالت ماكغيل السبت الفائت، بينما قال مجلس إدارة «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» إنه سيدعم كورنبلوث.
واعتذرت غاي بعد ذلك لفشلها في إدانة التهديدات بالعنف المعادي للسامية بقوة أكبر في حرمها الجامعي.
وفي جلسة الثلاثاء الماضي، سألت عضو الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك رئيسات الجامعات الثلاث عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة جماعية لليهود تنتهك قواعد الجامعة أو قواعد السلوك.
وردت غاي حسب نص نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب ستيفانيك «القواعد المتعلقة بالتنمر والتحرش محددة بشكل واضح. إذا كان الوضع الذي يتم فيه استخدام تلك اللغة يرقى إلى مستوى التنمر والتحرش، فإننا نتخذ إجراءات ضده».

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