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حراك أممي موسع ومندوبو مجلس الأمن يزورون رفح كفى

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بين جلسة خاصة بالجمعية العامة في نيويورك، وزيارة مندوبي 12 دولة أعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى رفح، يشهد ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حراكا أمميا مكثفا، بعد فشل مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي في إقرار وقف اطلاق نار إنساني بفعل «الفيتو» الأميركي.
وقد رتبت الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مصر زيارة لمندوبي عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى رفح على الحدود بين مصر والقطاع الذي يشهد مرور مساعدات إنسانية تجمع المنظمات الإغاثية على أنها لا تلبي الحاجات الهائلة لـ 2.4 مليون شخص يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة للقطاع المحاصر، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه «مقبرة للأطفال».
وشارك في الزيارة سفراء وممثلو دول، بينها روسيا والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الداعي الى وقف إطلاق النار. وغاب مندوب الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار طرحته الإمارات، ومثله فعل مندوب فرنسا والغابون.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن زيارة وفد مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتي في توقيت مهم للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية المصرية للمبعوثين خلال إحاطة صحافية عقب وصولهم: «لا يوجد مبرر لغض الطرف عن الألم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة».
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان إن الوفد سيقف خلال الزيارة على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.
من جهتها، قالت المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن بعض الدول تشارك في الزيارة «بصفة وطنية وشخصية»، موضحة أنها تهدف إلى مساعدتهم «ليس فقط على فهم المعاناة والدمار الذي يعيشه سكان غزة، ولكن أيضا أملهم وقوتهم».
ووصل مبعوثو 12 دولة إلى مدينة العريش المصرية للاطلاع على الوضع داخل غزة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل التوجه إلى معبر رفح على بعد 48 كيلومترا. وفي رحلتهم مر المندوبون على عشرات الشاحنات المنتظرة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة اليائسين.
بدوره، قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي سأله الصحافيون عما إذا كانت لديه رسالة للدول التي تعارض وقف إطلاق النار في غزة، ببساطة: «كفى».
ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا ما قال إنه «انهيار للمنظومة المدنية من الداخل»، حيث لم يتناول الكثيرون الطعام منذ أيام. وقال لازاريني «ليست هناك مساعدات كافية». وأضاف «الجوع يسود غزة. المزيد والمزيد من الناس لم يأكلوا لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة... معظم الناس ينامون على الخرسانة وحدها».
وتزامنت الزيارة مع مفاوضات شاقة بين أعضاء المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين «بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها» لإيصال المساعدات.
كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة.
بموازاة ذلك، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا بشأن الوضع في غزة اليوم، بناء على طلب البلدان العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وقال ديبلوماسيون إن الجمعية المؤلفة من 193 عضوا من المرجح أن تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، في رسالة إن الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن الجمعية العامة التي تعد قراراتها غير ملزمة يمكنها أن تنظر في مشروع نص.
ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأميركي.
ويعرب النص عن القلق بشأن «الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». و«يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج «الفوري وغير المشروط» عن جميع الرهائن.

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