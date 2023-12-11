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غزة غارات لا تهدأ ومعارك عنيفة ورفح تتحول إلى مخيم كبير

12/11/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على وقع اضراب شامل عمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وعددا من المدن العربية والاسلامية كالأردن ولبنان وتركيا، واصلت اسرائيل حربها الضروس على قطاع غزة رافعة عداد الضحايا والدمار الى ارقام قد توازي ما سجل في الحروب السابقة على القطاع مجتمعة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان امس ان ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وعلى غرار الأيام الـ 66 التي سبقت، شهد قطاع غزة أمس غارات جوية إسرائيلية دامية وقصفا مدفعيا مكثفا، ترافق مع معارك عنيفة بعد أن أكدت حركة «حماس» أن الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين لديها لن يتم سوى من خلال مفاوضات وتبادل أسرى.
واستهدفت ضربات جديدة أمس وسط وشرق مدينة خان يونس التي لجأ إليها آلاف المدنيين بعد الفرار من القتال في الشمال.
وتحدثت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن «عشرات» القتلى في القطاع لا سيما في خان يونس ومدينة غزة ومخيم جباليا ومخيمي النصيرات والمغازي، فيما لايزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.
وعلى صعيد العمليات الميدانية، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن قتال عنيف في مدينة غزة بشمال القطاع، مشيرة الى قيامها بتفجير منزل كان الجنود الإسرائيليون يحاولون العثور فيه على فتحة تؤدي إلى نفق تحت الأرض.
واعترفت الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن 5 قتلى من الذين أعلن عنهم أمس لقوا مصرعهم في كمين قرب فتحة نفق في خان يونس.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن الجيش الإسرائيلي أنه أنزل إمدادات لوجستية من الجو لجنوده بخان يونس في أول عملية من نوعها منذ حرب لبنان عام 2006.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس عن سقوط شظايا صواريخ في حولون بضواحي تل أبيب، متحدثة عن «أضرار مادية وإصابة مدني بجروح طفيفة»، وتحدثت تقارير اعلامية عن اغلاق مطار تل ابيب لفترة بسبب صواريخ المقاومة.
مواجهات من المسافة صفر
وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية «ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».
وفي وقت سابق، قالت القسام إنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وإنها أوقعت أفراد تلك القوة «بين قتيل وجريح»، مشيرة إلى أنها خاضت اشتباكات عنيفة من «المسافة صفر» مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وأضافت أن عناصرها استهدفت بقذائف الهاون حشودا للجيش الإسرائيلي متوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس.
ومع تجدد طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في غزة التوجه إلى «مناطق آمنة» لتجنب المعارك، يؤكد سكان القطاع والعديد من المنظمات الدولية عدم وجود مكان آمن، إذ إن القصف الإسرائيلي يطال مختلف مناطقه.
وقالت منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، التي لم يتم تجديد تأشيرتها في إسرائيل، إن «إعلانا أحاديا من جانب قوة احتلال بأن الأراضي التي ليست فيها بنية تحتية أو أغذية أو مياه أو رعاية صحية هي مناطق آمنة لا يعني أنها كذلك».
ويفر آلاف من سكان غزة بأي طريقة ممكنة، بسيارات أو شاحنات وأحيانا بواسطة عربات أو سيرا.
وقد تحولت مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت على عجل مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح منذ الثالث من ديسمبر «يواجهون ظروفا كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل وخارج الملاجئ».
وأضاف «تنتظر حشود لساعات حول مراكز توزيع المساعدات والناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والرعاية والحماية»، في حين أن «غياب المراحيض يزيد من مخاطر انتشار الأمراض» خصوصا عندما تسبب الأمطار فيضانات.
وقال المدير الإقليمي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن جميع الجهود الإنسانية فشلت في توصيل ما تحتاجه غزة من مساعدات، مؤكدا أن حل الأزمة هناك سياسي ودبلوماسي من خلال الضغط لوقف الحرب.
إضراب شامل
أما على صعيد الإضراب العالمي الذي دعا اليه ناشطون تضامنا مع غزة، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس، شللا في كل مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة.
وامتد التفاعل مع الاضراب إلى الأردن، حيث شهدت العاصمة عمان وإربد وعدد من المدن استجابة واضحة وأغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة.
وأظهر التراجع الملحوظ في حركة السير وأعداد الطلبة المتوجهين إلى المدارس، مستوى عاليا من التجاوب، فيما تصدر وسم «#الإضراب-الشامل» قائمة الوسوم الأكثر تداولا على منصة «إكس» بالأردن.
وفي لبنان، توقفت الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاما بقرار الحكومة الداعي للإضراب الشامل.
وتداول ناشطون صورا لعدد من الاسواق التي اغلقت ابوابها في اسطنبول التركية، وصورت محلات رفعت لافتات كتب عليها إضراب تضامنا مع غزة.

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