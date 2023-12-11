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غزة ... والضمير الإنساني

12/11/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان من المفترض أن تجد قضية غزة الطريق لحلها، فالمسألة طالت، والأطفال والنساء والعجزة والضعفاء يعانون الأمرين، بينما الآلة الإسرائيلية تستهدف كل جسد متحرك على أرض غزة بغض النظر عن ظروف هذا الهدف، وكأن الإسرائيليين الصهاينة أصيبوا بلوثة أو هوسة، لا فرار منها إلا بأن يجدوا أهل غزة كلهم جثثا.
أقول هذا الكلام بينما العالم لايزال ينظر بعين الشفقة أحيانا وبعين التجاهل في أحايين أخرى، إلى تلك المأساة الإنسانية، وكأن من تصب عليهم وابل النيران الصهيونية، حجارة لا تتألم، فالمسألة قد ازدادت تعقيدا والشتاء قد حل ببرودة طقسه، بينما لاتزال الأسر الغزاوية المشردة إثر تهدم منازلها بفعل العدوان الصهيوني حائرة، وليس أمامها إلا النوم في العراء ومواجهة هذه الأجواء الطقسية الصعبة.
ومن اللافت أن العدوان الصهيوني يجد من يشجعه من دول أو أفراد أو مؤسسات عالمية، ما جعله أكثر شراسة وعدوانية ضد أفراد عزل، يتلقون الهجمات الجوية والصاروخية، بصبر وقلة حيلة.
ونعتقد أن الصهاينة كانوا يتحينون الفرصة وحينما توافرت لهم، أظهروا جنونهم في الفتك والقتل، لتنفيذ مشروعهم الصهيوني المزعوم، والقضاء على أهل غزة أو تهجيرهم، لتخلو لهم المساحة التي يتمكنون من استخدامها في بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة، يسكنها إرهابيون صهاينة.
ومع ذلك فإن الأمل كبير في أن ينصر الله الشرفاء في فلسطين على التعنت الصهيوني، الذي تحول إلى حالة لا يمكن وصفها، بينما العالم ـ كما أسلفنا ـ في سبات وكأنه لا يرى القتل والتشريد والتنكيل، الذي يتعرض له أبرياء، لا ذنب لهم فيما يحدث.
وفي حقيقة الأمر فإنني أفخر بما تقوم به الكويت من مد الجسور الجوية لتوصيل الإغاثات الإنسانية، إلى أهلنا في فلسطين، وكذلك فإنني أحس بالغبطة وأنا أشاهد مساجد الكويت كلها، تدعو لنصرة الفلسطينيين وإزالة الكرب عنهم، وذلك خلال صلاة الجمعة.
كما أن الدول العربية والإسلامية وكذلك الكثير من دول العالم، ترى أن ما تقوم به إسرائيل هو عدوان سافر، وله أثر وخيم على مستقبل منطقة الشرق الأوسط، لما فيه من إسراف في استخدام الآلات الحربية في القتل، بشكل عشوائي.
إننا لا نملك خلال هذه الفترات العصيبة علينا إلا أن نتوجه بالدعاء كي يرفع الله عن أهلنا في غزة هذا البلاء ويرفع كربهم، ويحل عليهم الطمأنينة، وأن تنجح الدول العربية والصديقة في وقف دائم وفوري لتلك الحرب العبثية، غير المتكافئة وغير المنطقية، كي يعود الأطفال إلى بيوتهم، وتفتح المدارس والمستشفيات التي تهدم معظمها، ويعود الغزاويون إلى أعمالهم وممارسة حياتهم الطبيعية، من دون رعب يصيبهم مع كل طلعة جوية لطائرات عسكرية إسرائيلية.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وارزقه الشفاء الذي لا يغادر سقما، واحفظ ولي عهده الأمين، وأهلها وكل مقيم على أرضها الطيبة.

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